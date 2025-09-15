Brasil y la ONU ponen a la Amazonía en el foco de la agenda global #15Sep

- Publicidad -

Como eje de la agenda global de seguridad alimentaria y clima se consolidó la “Semana de la Amazonía: Desarrollo Rural Sostenible y Sistemas Agroalimentarios”, organizada por el Gobierno de Brasil y la Amazonía Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante tres días, representantes de gobiernos, organismos internacionales, pueblos indígenas, entre otros personalidades, debatieron en Manaos sobre el papel estratégico del bioma amazónico en el desarrollo sostenible y la transformación rural inclusiva.

El economista jefe y representante regional de la FAO, Máximo Torero, destacó que la región puede ser un laboratorio para nuevos modelos de economía amazónica, con inversiones estratégicas que reconozcan las contribuciones de la agricultura familiar y de las comunidades tradicionales.

Según datos presentados, el 85,4 % de las explotaciones agropecuarias en municipios amazónicos corresponden a agricultores familiares.

Cambio climático y lucha contra el hambre

Las discusiones pusieron el foco en la lucha contra el hambre, en un contexto en que las ciudades amazónicas concentran algunos de los índices más altos de hogares con inseguridad alimentaria severa en Brasil.

“Nuestro deber como Estado brasileño es garantizar el derecho humano a la alimentación”, dijo la secretaria de Seguridad Alimentaria del MDS, Lilian Rahal.

Asimismo, autoridades brasileñas y de la FAO resaltaron casi dos décadas de trabajo conjunto en políticas de nutrición y combate al hambre, que han servido de modelo para el Sur Global.

El embajador Ruy Pereira, director de la Agencia Brasileña de Cooperación, subrayó que la Amazonía “desempeña un papel estratégico” en la lucha contra el hambre y la protección de la biodiversidad.

Puntos clave del encuentro

El encuentro concluyó con una hoja de ruta regional que abarca seis áreas clave:

Mercados y comercialización

Contratación pública de alimentos

Vínculo entre clima y sistemas agroalimentarios

Economía circular

Financiamiento e inversión

Gobernanza

Con ello, Brasil y la FAO buscan proyectar la Amazonía como un espacio de cooperación e innovación, vital para enfrentar la inseguridad alimentaria y el cambio climático a nivel global.

