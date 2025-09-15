Caracas será sede del 2do Congreso Nacional de Cuidados Paliativos #15Sep

- Publicidad -

El 2do Congreso Nacional de Cuidados Paliativos reunirá a especialistas en el campo durante dos días en la ciudad de Caracas el próximo mes de octubre, esta actividad consiste en atender a pacientes en etapa delicada que enfrentan una enfermedad grave.

En el mismo orden de ideas, el presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa (Sovemepal), Tulio González, informó que el encuentro se realizará el 10 y 11 de octubre en el auditorio de la fundación Badan, ubicada en la urbanización Los Cortijos de Lourdes.

- Publicidad -

Badan es una farmacia que responde a las necesidades médicas y de pacientes en el tratamiento para diferentes patologías neoplásicas en Venezuela.

Situación de pacientes paliativos en Venezuela

“Los cuidados paliativos responden a un plan de atención integral, interdisciplinario para todos aquellos pacientes que padecen de enfermedades crónicas, avanzada, que deben iniciarse desde el mismo momento del diagnóstico”, explicó González.

Además, indicó que en este enfoque de atención al paciente trabaja un equipo multidisciplinario con médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos entre otros profesionales. “En cuidados paliativos se privilegia la vida por ser un derecho humano irrenunciable”, subrayó el presidente de Sovemepal.

El presidente de la sociedad también informó que en Venezuela operan actualmente más de 16 unidades dedicadas a esta especialidad médica.

El Congreso Nacional de Cuidados Paliativos ofrecerá una plataforma para que los profesionales de la salud actualicen sus conocimientos, intercambien experiencias y conozcan los últimos avances tecnológicos en el área.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí