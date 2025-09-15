City, Liverpool, Arsenal… ¿Quién está mejor posicionado para ganar la Champions League?

- Publicidad -

La temporada 2025-26 de la UEFA Champions League ya ha comenzado a dibujar sus primeras narrativas, y tres equipos ingleses —Manchester City, Liverpool y Arsenal— se perfilan como serios candidatos al título. Cada uno llega a la competición con capacidades específicas, pero también con matices en su rendimiento y estructura que podrían marcar la diferencia en el torneo continental más exigente del mundo.

Liverpool: El regreso del campeón con hambre de más

El Liverpool de Arne Slot ha iniciado la temporada con autoridad. No solo encabeza la Premier League con 9 puntos tras vencer al Bournemouth (4-2), Newcastle (3-2) y Arsenal (1-0), sino que el equipo también ha mostrado una solidez táctica poco común a estas alturas del curso. La plantilla ha sido reforzada con figuras como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez.

A diferencia de años anteriores, el Liverpool no solo apuesta por su tradicional presión alta y potencia en ataque. Este año, el equipo muestra una mayor versatilidad táctica. El mediocampo combina juventud y experiencia, y su defensa ha recuperado cohesión, lo que les permite competir en diferentes contextos de partido, tanto en Inglaterra como en Europa.

Arsenal: Talento en crecimiento, pero todavía con algo que demostrar

El equipo de Mikel Arteta ha sido protagonista en la Premier League en las últimas dos temporadas, aunque sin poder coronarse como campeón. Esta temporada, llegan a la Champions con mayor madurez y un plantel mejorado. Fichajes como Martín Zubimendi, Noni Madueke y Viktor Gyökeres refuerzan las líneas clave del equipo.

El Arsenal ocupa actualmente el tercer puesto de la Premier League, con seis puntos, tras vencer al Manchester United y al Leeds United, aunque cayeron ante el Liverpool en un partido reñido. Este rendimiento mixto levanta algunas dudas sobre su regularidad, especialmente ante rivales de alto calibre, como los que encontrarán en la Champions.

A nivel táctico, el Arsenal ha evolucionado. Su juego posicional es cada vez más pulido, y la presión tras la pérdida ha mejorado significativamente. Sin embargo, su mayor reto estará en traducir ese crecimiento en resultados tangibles en el escenario europeo. Hasta ahora, ha sido un equipo prometedor, pero el torneo continental exige algo más que promesas: requiere una ejecución perfecta bajo presión.

Manchester City: Un gigante en reconstrucción

El Manchester City de Pep Guardiola, campeón de la Champions en 2023, llega en un momento complejo. Han perdido dos de sus últimos tres partidos en la Premier League, cayendo ante el Tottenham y el Brighton, aunque golearon 4-0 al Wolverhampton en su debut liguero. Con solo 3 puntos, ocupa actualmente la posición 13 de la tabla.

Las salidas clave como la de Kevin De Bruyne han marcado el inicio de esta nueva etapa en el Etihad. Aun así, la llegada de talentos como Tijjani Reijnders, Rayan Cherki y Rayan Aït-Nouri supone un intento de rejuvenecer y rediseñar el equipo. Reijnders, en concreto, ha brillado en sus primeros partidos y su capacidad para generar juego desde el mediocampo puede ser determinante en Europa.

No se trata de un problema de calidad individual, sino de transición colectiva. Guardiola sigue ajustando las piezas y, aunque el sistema ya ha probado su eficacia en Europa, la falta de estabilidad en las primeras semanas podría costar caro en las fases de grupos. El City tiene la capacidad táctica, la experiencia y la plantilla para llegar lejos, pero actualmente, no es el equipo que está más en forma de los tres.

¿Quién está mejor posicionado en realidad?

Si analizamos el rendimiento reciente, la estabilidad táctica, la profundidad de plantilla y el momento emocional, el Liverpool parece ser el candidato más sólido entre los tres para ganar la Champions League esta temporada. Su forma actual en la Premier League, sumada a unos fichajes inteligentes y su experiencia acumulada, lo posiciona en un lugar privilegiado.

El Arsenal, aunque con mucho talento, todavía no ha demostrado tener el temple necesario para avanzar en unas fases eliminatorias de alto voltaje. Su progreso es evidente, pero sigue siendo una incógnita cómo responderá bajo la fuerte presión europea. Si logra mantener consistencia y fortaleza mental, podría dar la sorpresa.

El Manchester City, por su parte, sigue siendo un peligro latente. A pesar de su bajo inicio de temporada, su potencial táctico y la calidad individual siguen siendo de élite. Si logra reconstruir su dinámica colectiva a tiempo, nadie lo podrá descartar. Pero, de momento, el equipo parte de un escalón por debajo en comparación con el Liverpool.

