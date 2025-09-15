Buscar
Colegios privados atienden solo al 12% de la población escolar, asegura Fenasopadres #15Sep

Ajustes de matrículas y altos gastos escolares: el desafío de los padres venezolanos en el nuevo año escolar
La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) reveló este lunes 15 de septiembre que las escuelas privadas del país atienden únicamente al 12% de la población estudiantil, mientras que el sector público debe satisfacer la demanda de más del 85% de los alumnos. La organización alerta sobre el impacto de la inestabilidad cambiaria en los costos educativos y el elevado gasto que enfrentan las familias.

Lea también: Más de 110.000 estudiantes se reincorporan a clases en el inicio del año escolar 2025-2026

Según una reseña por Banca y Negocio, Nancy Hernández, miembro del consejo directivo de Fenasopadres, señaló que la alta fluctuación en el precio del dólar incide de manera directa en los costos de matrícula y las mensualidades. De acuerdo con Hernández, es altamente probable que los colegios privados deban realizar ajustes en sus tarifas antes de que finalice el año 2025 o a principios de 2026.

Lea también: Ministro de Educación reitera llamado a cumplir con el calendario escolar 2025-2026

«La inestabilidad cambiaria nos lleva a que, a pesar de tener un presupuesto inicial para el año escolar 25-26, muchos planteles tengan que convocar una asamblea de padres para presentar un reajuste», afirmó.

Gasto escolar: una carga económica significativa para las familias

En la nota difundida, Hernández destacó que las familias de ambos sectores, público y privado, afrontan un gasto considerable al inicio del año escolar. Sostuvo que a diferencia de hace una década, cuando la inversión se concentraba en septiembre, hoy en día se estima que los padres desembolsan entre 200 y 400 dólares por cada estudiante para cubrir los costos de útiles y uniformes, sin incluir los libros de texto.

