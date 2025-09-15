Buscar
Denuncian la detención de dos médicos en Trujillo: Fueron trasladados a Caracas #15Sep

El Impulso
Por El Impulso

-

DestacadosNoticiasNacionales
La pareja fue trasladada el viernes 12 de septiembre a la sede del CONAS en El Paraíso, en Caracas Foto: cortesía
Trabajo de: www.runrun.es

Familiares de Juan Torres (61), médico cirujano general, vascular periférico y mastólogo, denunciaron que el profesional de la salud fue detenido arbitrariamente el pasado miércoles, 10 de septiembre, en la ciudad de Valera, estado Trujillo. También denunciaron la detención de Elizabeth Rodríguez (63), quien también es médico y es esposa de Torres.

En una publicación que hizo la ONG Provea en redes sociales, señalaron que los familiares de Juan Torres indicaron que en el operativo en el que ambos médicos fueron detenidos participaron funcionarios de la GNB, CONAS, Policía del estado Trujillo, Sebin, y las divisiones DAET y DIP de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La familia de Torres denunció que antes de su detención, el señor Juan Torres “sufrió incontables amenazas por parte del gobierno porque denunciaba de forma pública la falta de insumos y transparencia en el Hospital Central de Valera, donde trabajó años hasta que se le prohibió la entrada”.

Tras la detención, de acuerdo con la organización, la vivienda de Torres y Rodríguez fue allanada “sin orden judicial y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público”.

Asimismo, familiares denunciaron que durante el procedimiento se produjo el “hurto de pertenencias y destrozos a la propiedad privada”.

La pareja fue trasladada el viernes 12 de septiembre a la sede del CONAS en El Paraíso, en Caracas.

“No se ha permitido la designación de abogados de confianza y se desconocen los cargos imputados”, alertó Provea.

Leer más en: Runrun.es

El Impulso
El Impulso

