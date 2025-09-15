¡El talento venezolano brilla en Alemania! Oscar Olivares presenta su nuevo mural hecho con tapas #15Sep

- Publicidad -

El artista venezolano Oscar Olivares ha vuelto a sorprender al mundo con su más reciente creación: un impresionante mural de casi 8 mil tapas de plástico, presentado en la ciudad alemana de Múnich. La obra, que fusiona el arte con la conciencia ambiental, fue revelada durante el Drinktec, la feria más importante a nivel global para la industria de las bebidas y los alimentos líquidos.

Esta pieza monumental está inspirada en la Sibila Delphica, una de las figuras icónicas de la Capilla Sixtina, lo que demuestra la habilidad de Olivares para reinterpretar obras maestras del Renacimiento a través de su distintiva técnica. Su estilo, que utiliza materiales reciclados, no solo busca la belleza estética, sino también promover un mensaje de sostenibilidad y reutilización.

El mural, una vez concluida su exhibición en la feria Drinktec, tendrá un hogar permanente. Será trasladado a Suiza, donde se expondrá de manera definitiva en la sede de la empresa Corvaglia, permitiendo que su legado artístico y ecológico continúe inspirando a miles de personas.

Olivares, conocido por sus obras a gran escala realizadas con tapas recicladas en Venezuela y otros países, consolida así su posición como uno de los artistas más innovadores y comprometidos de su generación. Su trabajo no solo embellece los espacios, sino que también nos invita a reflexionar sobre el impacto que cada uno puede tener en el planeta.

https://twitter.com/Olivarescfc/status/1967578818513870979

