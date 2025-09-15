Estados Unidos y China llegan a un acuerdo sobre TikTok, garantizando su seguridad y un pacto «justo» #15Sep

- Publicidad -

Estados Unidos y China han alcanzado un acuerdo sobre el futuro de TikTok, resolviendo así una disputa que amenazaba con la prohibición de la popular aplicación en el país norteamericano. El pacto, calificado como «justo» para ambas partes, se gestó durante la cuarta ronda de negociaciones comerciales bilaterales en Madrid.

El acuerdo se produce justo a dos días de que venza el plazo para que ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, venda la aplicación o se enfrente a su cese de operaciones en EEUU

Reacciones oficiales y el rol de Trump

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, confirmaron el pacto, destacando que se han respetado tanto la seguridad e intereses de Estados Unidos como los derechos de China. Sin embargo, no revelaron detalles específicos del acuerdo, dejando en el aire cómo se equilibrará la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses con la propiedad de la empresa china.

El presidente Donald Trump, quien ha defendido el uso de TikTok como una herramienta clave para conectar con el electorado joven, celebró el avance en sus redes sociales. En un mensaje en Truth Social, Trump escribió: «¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!». Este comentario se interpreta como una clara referencia a TikTok.

Este giro contrasta con la postura inicial de Trump, quien durante su primer mandato había criticado duramente a la aplicación y había impulsado su prohibición por motivos de seguridad nacional. «Quizás la dejemos morir, o quizás… no sé, depende», había declarado el domingo, antes del cierre del pacto, demostrando la complejidad de las negociaciones.

Contexto de las negociaciones comerciales

La resolución sobre TikTok se enmarca en un diálogo comercial más amplio que busca reducir las tensiones entre las dos superpotencias. Las delegaciones de ambos países se reunieron en Madrid para abordar temas clave como los aranceles y los controles de exportación.

Este encuentro es una continuación de la tregua arancelaria que se extendió en agosto, la cual suspendió nuevos impuestos hasta noviembre y ajustó los ya existentes: una reducción al 30 % para productos chinos y al 10 % para productos estadounidenses.

