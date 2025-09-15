Fedeagro: “Cosecha de arroz para este ciclo comienza con buen pie” #15Sep

- Publicidad -

La cosecha de arroz del ciclo invierno 2025 inició con resultados prometedores para el campo venezolano, anunció José Luis Pérez, presidente de la Federación Nacional de Arroz (Fevearroz), y director del rubro en Fedeagro. Seguidamente, José Pérez destacó que a pesar de la incertidumbre generada por las lluvias y la poca radiación solar durante la siembra, los primeros rendimientos han sido aceptables con una cifra que supera los 5 mil kilos por hectárea.

Además, precisó que solo se ha cosechado menos del 10 % del área total, y las expectativas son altas. Para el estado Portuguesa se sembraron 37.000 hectáreas, mientras que los estados vecinos de Barinas, Cojedes y Guárico aportaron otros 37.000 acres, sumando un total de 74.000 hectáreas para este ciclo.

“Se está avanzando y arrancamos con buen pie. Tenemos un total de 74 mil hectáreas, lo cual es bastante prometedor en lo que respecta al abastecimiento. Esa es la esperanza que tenemos. Agradecemos que Dios y el clima nos acompañen porque todavía tenemos mucha tela que cortar”, aseguró el director de Fedeagro.

Cotización de la cosecha de arroz

El sector también ha recibido buenas noticias en materia de precios. La cosecha arrancó con un valor de 0,48 dólares por kilogramo de arroz, superando los $0,46 del ciclo anterior. El dirigente gremial informó que el sector industrial ya aplicó un nuevo aumento, elevando el precio a $0,50 por kilogramo.

En cuanto a la comercialización, el pago se realiza a 30 días a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, el presidente de Fevearroz enfatizó que la federación busca que la industria reconozca un porcentaje del pago en divisas, lo que permitiría a los agricultores cubrir los gastos programados en el ciclo productivo, reveló en el portal de Fedeagro.

