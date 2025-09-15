Buscar
Felipe Capozzolo: “Cuando visitas el interior del país, encuentras empresarios con ideas y ganas de apostar al país” #15Sep

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

NoticiasEconomia
Se debe trabajar para afrontar la tarea de perfeccionar la transferencia de capacidades. Foto: cortesía.
Los gremios en el país deben dar la “batalla cultural” para cambiar el sistema rentista, afirmó Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, agregando que para ello, deben potenciar su capacidad exportadora. Asimismo, señaló que se debe trabajar para afrontar la tarea de perfeccionar la transferencia de capacidades.

Insistió en la necesidad de “abandonar la Venezuela rentista”, agregando que las empresas nacionales deben orientarse a mejorar sus capacidades de producción e incrementar su oferta de productos y servicios, optimizando su presencia en mercados internacionales.

Destacó que «en el proceso de transferir capacidades será necesaria su reformulación, con la intención de adaptarlas a las nuevas necesidades del mercado laboral». En tal sentido, insistió en la necesidad de apoyar en la formación del talento humano en las organizaciones.

«Tenemos una cantidad de población económicamente activa en Venezuela que está preparada para desarrollar solo determinado tipo de trabajo, solo determinado tipo de aplicación. Sin embargo, si queremos entrar en la realidad digital y avanzar, debemos reformular esas capacidades».

Empresarios comprometidos con su región y con el país

El presidente de Fedecámaras Felipe Capozzolo, también relató durante la entrevista el resultado de su reciente gira de trabajo por las regiones del país.

Luego de participar en la juramentación de la directiva de la Cámara de Comercio de Caroní (Camcaroni, estado Bolívar), participó en un evento de la Cámara de Comercio e Industria del municipio Torres, en el estado Lara.

En Upata hizo presencia en una actividad organizada por la asociación de ganaderos local, y posteriormente en los actos de juramentación de la nueva junta directiva de la Federación de Productores Agropecuarios del estado Bolívar y de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Tumeremo.

Al concluir este recorrido, Capozzolo ratificó la apuesta de su presidencia por el potencial y las ideas de las regiones.

“Cuando visitas el interior, te encuentras un empresario comprometido, te encuentras un gremio que está tratando de hacer lo mejor posible con lo que tiene. Hay grandísimas ideas, realmente hay ganas de hacer y apostar al crecimiento del país”, precisó en Fedecámaras Radio.

Juan Bautista Salas
Juan Bautista Salas

