- Publicidad -

Un enorme socavamiento en la avenida Circunvalación Residencial, frente al conjunto Club Hípico Las Trinitarias, específicamente en la calle ½, manzana C-D, mantiene en estado de alerta a los residentes de la zona, quienes han manifestado su profunda preocupación por la inacción de las autoridades.

Lea también: #VIDEO ¡Riesgo! Profundo socavamiento se registra en la urbanización Club Hípico Las Trinitarias

- Publicidad -

El hueco, que ha crecido progresivamente durante los últimos tres meses, se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad de conductores y transeúntes. Los vecinos aseguran que la situación es crítica y podría derivar en una tragedia si no se toman medidas inmediatas.

La situación actual en la avenida Club Hípico es un eco de un problema similar que afectó a la misma comunidad en mayo de 2022. En esa ocasión, un hundimiento también en la avenida Circunvalación Residencial con calle 1 generó la alarma de los vecinos, y tras múltiples denuncias, las autoridades larenses acudieron para evaluar los daños. En ese momento, se determinó que el socavón tenía una profundidad de aproximadamente 6 metros.

Lea también: #FOTOS ¡Solventado el problema! Socavamientos al este de Barquisimeto fueron tapados

Los trabajos de reparación de 2022 incluyeron la solución de una avería en una tubería y el posterior relleno de la vía. Sin embargo, la solución completa tardó varios meses. No fue sino hasta diciembre de ese año, bajo el “Plan Tapa Huecos” de la alcaldía del municipio Iribarren, que se concluyeron las reparaciones en la avenida Circunvalación Residencial.

Ahora, con la reaparición de un socavamiento de grandes proporciones, los residentes de Las Trinitarias reclaman una intervención más rápida y definitiva para evitar que el problema se extienda y afecte la calidad de vida en el sector, que vive con la incertidumbre y el temor de un posible accidente.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí