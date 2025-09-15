FOTOS | La persistencia que se hizo noticia: El viaje de Jesús Sáez, el periodista larense que se hizo gigante en Estados Unidos #15Sep

- Publicidad -

El periodista venezolano Jesús Sáez, egresado de la Universidad Yacambú de Barquisimeto, revela los desafíos de su migración a Estados Unidos y su exitoso regreso a los medios de comunicación. Después de años trabajando en diversos oficios para sobrevivir, este apasionado reportero deportivo superó la adversidad y el desarraigo para triunfar en Univisión Atlanta

Cuando se habla de Jesús Sáez, es imposible no evocar la pasión. La misma que lo llevó a estudiar periodismo en la Universidad Yacambú, en Barquisimeto, y a encontrar su nicho en el mundo del deporte. A lo largo de los años, su carrera fue un ascenso constante: desde sus inicios como pasante en un canal regional hasta convertirse en coordinador de prensa, pasando por su rol como reportero y viajando con la selección nacional Vinotinto.

- Publicidad -

Sáez se forjó en una época dorada del periodismo deportivo larense, cubriendo de cerca el fútbol nacional y eventos internacionales con el Deportivo Lara. Su talento fue reconocido con un premio de periodismo municipal, un hito que, para él, marcó el inicio de un crecimiento profesional imparable.

“Fue un crecimiento basado en el deporte, basado en la Vinotinto, en el fútbol”, relató a El Impulso.

El silbato del desarraigo

Sin embargo, el destino tenía un giro inesperado para Sáez. En 2017, la necesidad, la crisis política y económica que atravesaba Venezuela lo empujó a dejar el país. Llegó a Estados Unidos como un inmigrante más, con la difícil tarea de “comenzar de cero”. Dejó atrás una carrera en pleno auge para enfrentar un nuevo terreno.

“Pensar qué hacer, rehacer mi vida completamente, porque ya dejaba atrás lo que era una carrera profesional, una trayectoria que venía en crecimiento”, explica.

Durante años, su pluma se guardó y sus cámaras se apagaron. Se dedicó a oficios tan distintos como trabajar en un restaurante, ser conductor de Uber y repartidor de Instacart. Cada día era una lucha, una prueba de resistencia en un país desconocido. Aunque la idea de abandonar su sueño de ser periodista se cruzó por su mente, la pasión pudo más. “Hubo un día que dije: no más, debo regresar a lo que tanto me apasiona ”, recuerda, y fue entonces cuando su búsqueda se volvió incansable.

Un Emmy como broche de oro

La oportunidad llegó de la manera más insólita: una llamada de Univisión. Aunque la primera entrevista no fue perfecta, la entrevistadora, su actual jefa, vio más allá de los términos técnicos que Jesús no dominaba. Entendió su potencial y le ofreció un puesto. Este fue el inicio de un nuevo capítulo, que hoy lo tiene como Technical Director de los noticieros de la 6:00 de la tarde y las 11:00 de la noche de Univisión 34 Atlanta.

Pero el éxito no se detuvo ahí. Su trabajo y dedicación han sido reconocidos con la distinción más prestigiosa de la televisión estadounidense. “Tuve la dicha de ganarme un premio junto a mis compañeros. Este premio es un premio Emmy que se llama Enterprise Journalist”, celebra con orgullo. Este galardón, otorgado al mejor equipo periodístico del sureste de Estados Unidos en 2023, es para él la validación de un camino lleno de sacrificios.

Hoy, Jesús Sáez ha vuelto a cubrir lo que más ama. Para Univisión, ha estado en eventos como la Copa América y el Juego de las Estrellas de la MLB, y ha entrevistado a figuras deportivas de renombre. Además, ha colaborado con otros medios y, recientemente, se unió a las transmisiones de Apple TV, compartiendo espacio con periodistas que admiraba de niño. “He tenido la oportunidad de estar en los mejores estadios de los Estados Unidos y del mundo”, asegura.

Su historia es un mensaje de esperanza para los inmigrantes que luchan por sus sueños. “Mi mayor cosa es que nunca dejen de luchar por su sueño. Tarda en llegar, pero cuando llega, llega bien”, concluye, citando al músico argentino Gustavo Cerati.

La historia de Jesús Sáez no es solo una historia de éxito, sino un testimonio de resiliencia y de cómo la pasión puede derribar las barreras más altas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí