Fragata de Países Bajos refuerza el cerco naval en el Caribe cerca de aguas venezolanas #15Sep

Una fragata de la Marina Real de los Países Bajos, la HNLMS Van Amstel (F831), fue avistada el domingo a menos de 6 millas náuticas del límite marítimo de Venezuela, según reportes de monitoreo naval. La nave, que zarpó desde Curazao, se suma a un creciente despliegue militar en el Caribe liderado por Estados Unidos.

El operativo naval se centra en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Específicamente, busca combatir a grupos como el Cártel de los Soles, al que el Gobierno de Donald Trump ha incluido en su lista de organizaciones criminales transnacionales y que vincula directamente al régimen de Nicolás Maduro.

Este despliegue naval no es exclusivo de los Países Bajos. Francia también ha anunciado el envío de más buques a sus territorios de ultramar en Guadalupe y Martinica para fortalecer las operaciones.

La presencia de estas fuerzas extranjeras fue calificada por el Gobierno de Maduro como un “nuevo intento de presión para forzar una transición política” en el país. En respuesta, ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos y personal de seguridad.

La situación también ha generado reacciones de otros países en la región. Trinidad y Tobago ofreció su territorio para operaciones en defensa de Guyana, mientras que Ecuador y Paraguay han advertido sobre el alcance transnacional del Cártel de los Soles.

