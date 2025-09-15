GlobalScope: Banca venezolana cierra agosto con ROE de 43,13% y ganancias que se triplican #15Sep

- Publicidad -

Un desempeño positivo en el octavo mes del año, registró el sistema financiero venezolano, caracterizado por un crecimiento en las ganancias y de la cartera de crédito.

De acuerdo a los resultados de la banca en agosto recogidos por la firma GlobalScope en su más reciente informe, el sector también muestra una disminución en los indicadores de morosidad.

Se recuerda que el ROE permite medir la rentabilidad de los bancos y el ROA mide la eficiencia en el uso de los activos

Activos y cartera de crédito

El total activo cerró el mes en 1.695,40 millardos de bolívares (USD$ 11,53 millardos), registrando una variación interanual de +3,52%. Este crecimiento fue impulsado por el aumento en las partidas cartera de créditos (+15,40%) y disponibilidades (+10,32%).

La cartera crediticia finalizó con un valor de USD$ 2,56 millardos, representando el 22,18% del total activo. La morosidad de cartera presentó una disminución interanual de -0,67 puntos porcentuales, ubicándose en 1,54%.

La provisión de cartera sobre cartera bruta inmovilizada, por su parte, aumentó en 97,43 puntos porcentuales, al exhibir un indicador de cobertura de 275,03%.

En cuanto a la evolución interanual de las gavetas de crédito, los microcréditos aumentaron 29,40%. No se otorgaron créditos al sector turismo y los créditos a la actividad manufacturera se redujeron en 10,65%.

Por su parte, la cartera agroalimenticia registró un descenso de 70,17% y los créditos otorgados al desarrollo de la mujer variaron en -80,24%.

Estructura de financiamiento

El pasivo se redujo en 6,23% respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose en Bs. 1.250,83 millardos (USD$ 8,50 millardos).

El patrimonio registró un ascenso de 38,34% respecto al mismo periodo del año de 2024, alcanzando Bs. 402,85 millardos (USD$ 2,74 millardos). Esto mantiene su peso en el balance en un 23,76%.

Rentabilidad: ROA y ROE

La ganancia del sistema financiero venezolano fue de Bs. 41,73 millardos (USD$ 283,69 millones), denotando un crecimiento de 230,67% respecto al mismo periodo del año previo.

El ROA se ubicó en 15,21%, mostrando un ascenso interanual de 10,70%, el ROE presentó una variación interanual de +20,64% respecto al mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 43,13%.

Concentración del mercado

El mercado continúa mostrando un alto nivel de concentración. Las 10 primeras instituciones bancarias consolidan el 91,57% del total de créditos y el 91,53% de los depósitos de la banca venezolana.

Las 3 primeras poseen una participación individual superior al 15%, siendo el Banco de Venezuela el banco líder con una concentración del 26,83% de la cartera de crédito y 34,00% de las captaciones del público

