Gremio docente en alerta por el inicio del año escolar en Lara #15Sep

- Publicidad -

Liliana Yépez, vocera de la coalición sindical del estado Lara, hizo un llamado a las autoridades educativas para respetar el periodo vacacional de los docentes, denunciando prácticas de «acoso laboral». La representante sindical también expresó su preocupación por la decisión de no convalidar los reposos médicos, la falta de aumento salarial y el deterioro de las infraestructuras escolares.

Durante una rueda de prensa celebrada por la coalición sindical Sumalara, este lunes 15 de septiembre, Yépez, alertó sobre una presunta situación de acoso laboral que estarían enfrentando los docentes y trabajadores del sector educativo.

- Publicidad -

Según Yépez, personal directivo y supervisores de las unidades educativas habrían solicitado a los trabajadores incorporarse a sus labores una semana antes del inicio oficial del año escolar, el cual está pautado para la segunda quincena de septiembre.

Lea también: Más de 110.000 estudiantes se reincorporan a clases en el inicio del año escolar 2025-2026

La sindicalista, que también es secretaria de contratación y reclamo del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del estado Lara (SUTELARA), enfatizó que esta práctica vulnera el artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo, que consagra el derecho a las vacaciones.

Preocupación por la negación de reposos y falta de aumento salarial

Yépez también manifestó su preocupación por la situación de los docentes que han intentado convalidar reposos en el IPASME, los cuales, según denunció, han sido negados y redirigidos al seguro social. La representante gremial recordó que, de acuerdo con la cláusula 40 de la segunda convención colectiva, es deber del IPASME «darle celeridad a esto».

Por otra parte, la vocera de la coalición sindical señaló que el sector educativo lleva casi cuatro años sin un aumento salarial, lo cual ha afectado no solo a los trabajadores, sino también a la calidad de la educación. Indicó que un alto porcentaje de las escuelas e instituciones tienen «condiciones no óptimas» para los estudiantes, con estructuras físicas y comedores escolares deteriorados.

Llamado a padres y representantes a «Hacer valer sus derechos»

Ante este panorama, Liliana Yépez hizo un llamado a los padres y representantes a «hacer valer sus derechos y los de sus hijos». Destacó que, dadas las condiciones actuales como salarios deficientes, constante aumento del transporte y las malas condiciones de las escuelas, los padres deben estar atentos.

Aunque Yépez indicó que aún no manejan una cifra oficial, la deserción de docentes ha sido «bastante significativa», lo que agrava la situación en las aulas. La sindicalista aclaró que si bien no están trabajando oficialmente con el llamado «horario mosaico», a lo largo de la semana podrán compartir un cronograma de actividades con los trabajadores.

Luisana Mejia / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí