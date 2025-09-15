Grupos ayudan a afectados por explosión de fábrica en el Zulia #15Sep

- Publicidad -

Comunidades del estado Zulia se unieron para ayudar a las más de mil personas que sufrieron afectaciones tras la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el municipio San Francisco, el jueves 11 de este mes.

La detonación, que ocurrió un poco antes de las 10:00 de la mañana en el almacén de la empresa comercial Gallo Verde, la cual se dedica a la fabricación e importación de fuegos artificiales, sacudió a la zona industrial sur de la región zuliana.

Los daños no solo ocurrieron en la infraestructura de la empresa, sino también en las residencias cercanas a la fábrica, debido a que la onda expansiva destrozó ventas, puertas, entre otras afectaciones tanto materiales como humanas.

En ese sentido, este siniestro despertó la solidaridad –una vez más- de los venezolanos, específicamente de los zulianos, quienes acudieron a la zona para dar una mano amiga. Entre las ayudas están las de grupos de apostolados, club de moteros, fundaciones, iglesias, familias, entre otras.

“Somos una cooperativa de mototaxis. Tenemos hijos, hermanos, padres. Hay motivos para venir hasta acá y ayudar. ¡Los buenos somos más!”, expresó un ciudadano a Radio Fe y Alegría Noticias.

La recuperación de la zona tomará su tiempo

Mientras que otro ciudadano expresó que existe tristeza por lo que ocurrió, pero que a la vez en el municipio han visto el respaldo de iglesias, empresas, “familias enteras que prepararon comida y trajeron sus utensilios para apoyar a esta comunidad que tanto lo necesita”, dijo.

A juicio de este zuliano, es importante extender una mano a quien lo necesite y que el llamado a ayudar a estas personas del municipio San Francisco no solo debe ser hoy y mañana, porque la recuperación de la zona tomará su tiempo.

Quienes deseen ayudar los afectados por la explosión en la fábrica Gallo Verde, hay centros de acopio disponibles: Unidad Educativa Cristóbal Mendoza, Fundación Salva una vida y Misión Nevado.

Trabajo de: Radio Fe y Alegría Noticias

