La Feria Internacional de Barquisimeto cerró su edición número 48 #15Sep

La Cuadragésima Octava Feria Internacional de Barquisimeto 2025 llegó a su fin luego de cuatro días de presentaciones artísticas, musicales, culturales, gastronómicas, entre otras, que sirvió como espacio para el entretenimiento larense.

Además, como cada año, esta edición de las ferias de Barquisimeto funcionó como escenario para que empresas de distintos rubros se dieran a conocer y mostraran sus productos. Asimismo, los asistentes a las ferias disfrutaron de artículos artesanales hechos en diferentes lugares del estado Lara.

Ambiente familiar y entrega de reconocimientos

El alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, informó que este año la Feria Internacional de Barquisimeto tuvo un valor más cultural y humano.

“Hoy despedimos la feria con la satisfacción de haber compartido un espacio de encuentro que enaltece nuestra identidad”, dijo el alcalde.

Cabe mencionar, que en esta edición se decidió hacer entrega de premios y reconocimientos a los distintos grupos musicales y dancísticas de la entidad larense, que tuvieron una presentación en dichas ferias, por ejemplo, se le otorgó reconocimientos a agrupaciones de merengue, salsa, gaita, danza tropical, música venezolana, Pop, Rock y Urbano.

Finalmente, la cuadragésima octava Feria Internacional de Barquisimeto cumplió con el objetivo de hacer esta edición un ambiente tranquilo y familiar para la comunidad larense, para que así disfrutaran de un momento diferente.

José Agustín Ibarra / Pasante

