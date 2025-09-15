Lo más destacado de los premios Emmy: Tramell Tillman, Colbert gana y un adolescente que salió de su zona de confort #15Sep

- Publicidad -

Los Premios Emmy no se limitaron a ver a Seth Rogen caminando hacia el altar con su esmoquin marrón quemado para recoger otro premio. Simplemente a veces lo parecía.

«The Studio» de Rogen ganó un total de 13 Emmys, rompiendo el récord histórico de más premios para una serie de comedia. El propio Rogen ganó cuatro, igualando el récord de más Emmys ganados por una sola persona en una sola noche.

«Estoy realmente avergonzado», admitió Rogen en un momento dado.

Pero tras el innegable avance de «The Studio» se encontraron otras piezas de la historia de los Emmy. El actor más joven de la historia fue coronado por la serie «Adolescentes» y la estrella de «Severance», Tramell Tillman, se convirtió en el primer actor negro en ganar en su categoría. Y el año de altibajos de Stephen Colbert alcanzó su máximo esplendor.

Un adolescente hace historia

Owen Cooper, de 15 años, rompió el récord del Emmy como el actor masculino más joven en ganar un premio.

La estrella de «Adolescentes» ganó el premio al mejor actor de reparto en una miniserie o antología. La serie de cuatro episodios de Netflix, que narra las consecuencias emocionales tras el apuñalamiento de un adolescente en el Reino Unido, se convirtió en un fenómeno, una especie de versión de 2025 de «Baby Reindeer» del año pasado.

En su discurso de aceptación, Cooper reveló que comenzó clases de actuación hace solo unos años y alentó a quienes lo miraban a salir de sus zonas de confort.

