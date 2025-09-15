Maduro: Venezuela está preparada para una «República Armada» en caso de agresión militar #15Sep

- Publicidad -

En una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro explicó este lunes 15 de septiembre la doctrina militar de Venezuela, que establece una «República Armada» en caso de agresión militar. Maduro detalló que el país se ha desarrollado bajo un modelo de «lucha no armada«, el cual se enfoca en el crecimiento de la educación, la salud, la institucionalidad y las relaciones diplomáticas.

Maduro, a través de Venezolana de Televisión, fue enfático al declarar que, si Venezuela fuera agredida por una potencia extranjera, «inmediatamente, de acuerdo a la doctrina, a la Constitución y a las leyes de la República, Venezuela pasaría a la lucha armada en todo el país».

Maduro insistió en que esta doctrina está clara y perfeccionada, y que en caso de una agresión general, se declararía la «República en Armas«.

Cabello y Padrino López reafirman unidad y cuestionan a EEUU

En sintonía con las palabras de Maduro, otros funcionarios del gobierno ratificaron su postura. Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmó que existe un alto mando político y militar cohesionado, cuyo líder es Nicolás Maduro. Cabello reiteró que las relaciones con Estados Unidos están «deshechas» y criticó las acciones de Washington, como la declaración de Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria«.

El funcionario advirtió que el pueblo venezolano es «complicado y altamente nocivo» para quienes «se meten con ellos», y que cualquier agresión no sería una confrontación de un solo día.

Por su parte, el general Vladimir Padrino López, vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, se refirió al narcotráfico y cuestionó la presencia de buques estadounidenses en aguas caribeñas. A través de un video, Padrino López afirmó que el narcotráfico se combate con voluntad política y diálogo entre naciones, y que la presencia militar en la región es una «farsa» cuyo verdadero objetivo es «agredir a un país y provocar un cambio de régimen«.

El general se dirigió al pueblo y a los soldados estadounidenses, preguntándoles si es necesario iniciar una guerra contra sus vecinos latinoamericanos.

