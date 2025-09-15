Más de 110.000 estudiantes se reincorporan a clases en el inicio del año escolar 2025-2026 #15Sep

- Publicidad -

Este lunes, más de 110.000 niños y jóvenes regresaron a las aulas en el inicio oficial del nuevo año escolar 2025-2026. La reincorporación de los estudiantes forma parte del plan gubernamental «100% escolaridad», que busca garantizar el acceso a la educación para toda la población.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, celebró el regreso a clases a través de su canal de Telegram, expresando: «Hoy recibimos con amor, alegría y compromiso a nuestros niños, niñas y jóvenes en las escuelas». Rodríguez también destacó la importancia de un año escolar de «aprendizaje y crecimiento significativo» para estudiantes, docentes y padres.

Las actividades administrativas en los centros educativos ya habían comenzado el 8 de septiembre, con jornadas dedicadas a la planificación y adecuación de los espacios escolares. En un reciente pronunciamiento, el ministro instó a directores y docentes a mantener una política de «cero burocracia» para asegurar la inclusión de cada estudiante, sin importar las barreras administrativas.

Por su parte, el viceministro William Gil, presidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), aseguró que se rehabilitaron más de 300 instituciones a nivel nacional durante el período vacacional, garantizando «infraestructuras dignas» para el inicio de este nuevo año escolar.

