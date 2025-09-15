OPINIÓN Carta a Macarena #15Sep

- Publicidad -

Mi amada Maca:

En la forzosa ausencia de tu padre, y sin que asome en mí la desvariada pretensión de suplantarlo, permíteme cobijarte con el inmenso cariño que se siente hacia una hija.

Te escribo, aún conmovido, tras escuchar el mensaje que has hecho público, pidiendo algo que debiera parecernos innecesario. Me refiero a que tengas que implorar, quebrada tu voz por la aflicción que brota de la incertidumbre, la fe de vida de un hombre tan insospechable de violencias y delitos, tan ajeno a odios y rencores, tan dado a la concordia y a la alegría de vivir, como lo es Macario González. Sales en defensa de quien no debería precisarla, pues ninguna falta lo sindica.

Ese mensaje tuyo, que nos recuerda los tiempos tan plagados de riesgos que afrontamos, llegó como fuego purificador al corazón de todos. Tus palabras, serenamente recias, recogen la ajustada vocería que corresponde a esa hija amorosa que eres, en nombre de todas las familias que se ven arrastradas o torturadas, igualmente, a causa de las privaciones que sufren los presos por razones de conciencia.

Es más, la transparente valentía de tu ruego interpretó el casto grito de tu generación. Una generación llamada tan pronto como mañana, a empuñar sin vacilación ni claudicación, las banderas de la libertad, y del progreso, y de la paz, en una nación asqueada de tanta infamia enseñoreada.

En cuanto a Macario, leyenda labrada a pulso de desbordantes afectos colectivos, él saldrá fortalecido de semejante prueba. El sacrificio de su encierro le será recompensado en un mayor grado de respeto y admiración del que ya se había granjeado.

Por último, se me ocurre que ese célebre afán de Macario de llegar siempre tarde, podría resultar profético esta vez. Quizá llega a su celda justo en el instante en que deban abrirse, inundados esos claustros de ignominia, en fiesta, por un amanecer radiante de promisiones democráticas.

Y se repetirá, en Macario, ojalá, la experiencia narrada en el libro de Hechos: 16, acerca de Pablo y Silas. En el caso de ellos, cuenta la Biblia que tan pronto fueron encarcelados, sus cadenas quedaron rotas por los efectos de un terremoto.

Te renueva su estima,

José Ángel Ocanto

