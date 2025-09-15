OPINIÓN Diarios Profanos: El Pagano Paga-nini #15Sep

- Publicidad -

“Soy pagano del mar, del viento y de la sal:

…mi fe es la tierra.”

Pablo Neruda (Premio Nobel de Literatura 1971)

El hombre pagano no busca redención…

…sino belleza en lo efímero.”

Albert Camus (Premio Nobel de Literatura 1957)

(Inspirado en su pensamiento existencialista)

“La sabiduría pagana no necesita dogmas…

…sólo preguntas que no temen respuestas.”

Doris Lessing (Premio Nobel de Literatura 2007)

“El erotismo es una forma de misticismo pagano:

…celebra el cuerpo como templo.”

Octavio Paz (Premio Nobel de Literatura 1990)

“Macondo era un pueblo pagano…

…donde los milagros se confundían con la rutina.”

Gabriel García Márquez (Premio Nobel de Literatura 1982)

(Inspirado en “Cien años de soledad”)

“La ficción es el altar pagano donde sacrificamos la realidad…

…para entenderla mejor.”

Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de Literatura 2010)

El Desliz

El señor Mario Pagan, estaba absorto en sus pensamientos, en una banca de la Plaza Bolívar, en Lima, Perú, a donde fue a parar con toda la familia por culpa de la diáspora, esa espora humana que se la lleva el viento, a todos lados y a ninguno que pueda registrar como propio, porque si quería realzar la vida de su linaje, a veces, solo es viable huir de la zona totalitaria. La zona donde la mentira, a fuerza de tanto hacerlo con descaro, se convierte en una trampa útil, y la verdad (no absoluta), es una espora que planea perdida en la negrura de una falsedad y, el paria, no tiene adonde proyectar de nuevo, todo lo que perdió, y viene a olvidar lo que jamás se olvida, la cuna natal, y es que discurría siempre, que para perderse hay que tener una nación, y no un acongojado espacio dominado a puño letal por regentes malhechores que no tienen como absolverse a sí mismos, y si no se ponen pilas y emigran a donde puedan, van a ser reducidos a otro mundo, por el demonio de los gringos, pues son como pandemias que todo infectan, con su cepa letal, y que nadie quiere tener en su patio trasero.

El país, repasaba Mario, oyendo el trinar y a la fauna que entonaba en los sotos, (esa sinfonía que imitaron Mozart y Beethoven), que sus conciudadanos existieran en su país como si no tuvieran almas, sino reatas de res (con el perdón de los vacunos); era como cohabitar con una esposa que ni lava, ni presta la batea, mientras su ponchera-batea, se la saborea el vecino porque ella expresa que él, es todo un macho alfa. En dos platos, un disparate, un nonsense, las antípodas de la seriedad de una verdad tan indudable y magna, como implica un régimen que no se conciba por y para la gente, habló alguna vez Kennedy, encapsulando la ética democrática que defendía, dijo: un gobierno que emana del pueblo, sirve al pueblo y responde ante él… El pueblo es la fuente de todo poder.

En un lugar donde todo va al revés, y no existe Alicia y el país de las maravillas, nadie puede circular de cabeza o pensar con los pies. A veces toca hacerlo, e intentar creer en algo, pero al final, nunca se cree un cuerno, excepto a los cachos que le monta el régimen al lugar, reducido a comarca sin ley. Es como un país de hobbit con pies grandes, y pajaritos preñados en la cabeza, que tropieza con las zancas en el deber ser del entorno, mientras en la mente crece una rara especie de encéfalo cretino (mutación por descubrir), esa gran nidada de pájaros locos (o woodpecker´ s), que aguardan a que les suministren sus restos alimenticios. Pensar en lo que estaba sujetando, no era la solución, pero ayudaba a pensar con sosiego, cómo debe establecer su familia en un país disímil al nuestro, que, a la sazón, parecía el túnel del tiempo o la dimensión desconocida, esa faja que, sin serlo, daba pavor encauzar, así fuere por la calle de la redención.

Motivaciones

Pagan no dejaba de pensar en su tierra natal. Había pasado un tiempito viendo cómo hacía para generar unos churupos y devolverse al país cuando hubiera un cambio político. Desde la plaza, las aves trinando le daban una sensación de libertad para volar con la emoción de la independencia. Para ser libre, se decía, hay que principiar por desvincularse de uno, de sus recelos y egos superiores, de sofismas que engañan con falsos ofrecimientos que jamás ocurren, y sobre todo de los hipócritas que no son capaces de verte a la cara porque no sienten nada bueno en sus espíritus desconfiados.

Venezuela cayó en desgracia, más por sus pobladores diezmados en propósitos y educación, plenos de hambre, desdicha y sin futuro, que, por la perversidad a través de los años, bajo el yugo despótico. Pagan sabía que el menoscabo era explícito. La pregunta que cabe es ¿si volver sería una buena idea, incluso si llegaba a liberarse la nación en el futuro inmediato? La congoja lo abordó tan fuerte que se desmayó en mitad de la plaza Bolívar peruana. Despertó cercado de florestas, avecillas cantoras y el sol que caía sobre su cara anunciando el crepúsculo. Debía que tomarse el asunto con calma, pues había aprendido en mitad de la fuga, que uno no debe rendirse a sí mismo, nunca. Que te derrote otro, pero nunca te derrotes a ti mismo. (Jorge Cárdenas. Com. pers.)

La angustia crecía con las noticias que se escuchaban en las redes sociales y en medios de comunicación del mundo entero. Desde Perú, oyó en RPP Noticias 89.7 FM, las muchas calamidades y las escasas bondades del país; ¿Por qué tenemos que pasar hambre -caviló Mario- si la pequeña Venecia tiene tantas riquezas que el ambiente dadivoso nos regaló para el futuro de sus hijos? Desde su actitud en la plaza, hizo un recuento mental de las razones que se tienen para formar parte de la diáspora criolla, incitada por una serie de cuitas que han deteriorado profundamente la calidad de vida del criollo. No escogió irse por la selva Panameña del Darién por ser muy peligrosa y así prefirió Perú, porque según el Dr. José Vicente Pachar, (director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) de Panamá) se han encontrado restos de al menos 220 migrantes que murieron en la selva del Darién, donde buscan darles nombre y apellido.

Entre las más graves, pensó Pagan, está la crisis económica, marcada por una hiperinflación persistente, escasez de bienes básicos y pérdida del poder adquisitivo, lo que ha llevado a millones de almas a buscar oportunidades fuera de sus fronteras. A esto se suma la crisis política prolongada, caracterizada por la represión, la censura y violaciones sistemáticas de derechos humanos, que han generado un clima de miedo e incertidumbre.

Además, el sistema de salud y educación ha sufrido una avería temible, dejando al lugar sin acceso correcto a servicios básicos. La inseguridad ha sido un factor determinante: Venezuela registra una de las tasas de homicidios más altas del mundo, alimentada por bandas armadas, narcotráfico y pugnas políticas. Esta combinación de factores convirtió la migración en una necesidad más que una elección, dando lugar a una de las mayores diásporas en la historia reciente de América Latina.

Las Excursiones del Pensamiento

Pagan pensó en hacer un plan para calmar un poco la angustia y visitar los tres lugares que destacan como imperdibles en el Perú, por su historia, belleza natural y valor cultural. Como buen paseante quiso visitar el Santuario Histórico de Machu Picchu, esa antigua ciudadela inca del siglo XV, ubicada en lo alto de los Andes, una de las siete (7) maravillas del mundo moderno. Sabía que sus terrazas, esculturas y paisajes cubiertos de niebla ofrecen una experiencia mística y arqueológica inolvidable, además de ser el símbolo más reconocido del Perú a nivel mundial.

Luego iría al Cañón del Colca, considerado uno de los cañones más profundos del planeta, destino famoso por sus vistas panorámicas y por ser hogar del majestuoso cóndor andino. Es ideal para los amantes del senderismo, la observación de aves y los paisajes naturales imponentes. Allí acamparía unos días con su familia y pensaría bien su próximo paso a dar.

Por último, y ya bien pensado qué hacer, Pagan fue a distraerse culturalmente visitando el Museo de Sitio Pucllana, ubicado en Miraflores, Lima, sitio arqueológico que alberga una pirámide preincaica construida entre los años 200 y 700 d.C. Será una ventana fascinante a la cultura de Lima, con visitas guiadas que permiten explorar su historia y arquitectura de adobe.

Las Conclusiones del Pensamiento

En la misma banca de la Plaza Bolívar limeña donde tantas veces se sentó a pensar, Mario Pagan volvió a encontrarse consigo mismo. El sol venía con lentitud, y los trinos de las aves tejían una sinfonía que parecía responder a sus pensamientos más íntimos. Perú le había ofrecido refugio, pero no olvido. La memoria de su tierra natal seguía viva, jadeante, como una herida que no sangra, pero tampoco cicatriza. Mario había aprendido que el exilio no es sólo geográfico, sino espiritual.

Aunque había logrado construir una rutina con su familia, sabía que la vida en el extranjero es una pausa, no un destino. La diáspora lo había convertido en un hombre de doble raíz: una que se hundía en la tierra andina que lo acogía, y otra que seguía buscando agua en el suelo árido de su Venezuela natal. Si el régimen en Venezuela cayera —si por fin se abriera una rendija en la oscuridad— Mario no correría de inmediato. No por miedo, sino por prudencia. Sabía que la caída de un sistema no garantiza la construcción inmediata de otro justo. Pero también sabía que la esperanza no se negocia, y que el regreso podría ser el acto más valiente de su vida.

Mario comenzó a delinear un plan, no solo logístico, sino emocional. Primero, evaluar con serenidad las condiciones reales del país: seguridad, gobernabilidad, oportunidades laborales y educativas. Luego, analizar con su familia, no imponer un retorno, sino construir juntos una decisión que los vigorice como núcleo. Preparar un plan de retorno gradual, que incluya recursos, contactos, y una red de apoyo para no regresar a la incertidumbre. Y si el reintegro no es inmediato, contribuir desde donde esté, apoyando la reconstrucción con ideas, recursos y voz.

Mario entendió que la patria no es solo un lugar físico, sino un compromiso ético. Que volver no es simplemente cruzar una frontera, sino reconstruir lo que el miedo y la mentira destruyeron. Y que, si algún día pisa de nuevo su tierra, lo hará con la frente en alto, no como quien huye, sino como quien regresa para sembrar.Antes de levantarse de la banca, miró al cielo y pensó: “No hay exilio que dure para siempre, ni patria que se rinda del todo. Si el régimen cae, que caiga también el silencio. Y que hablemos, por fin, como pueblo libre.”

Marcantonio Faillace Carreño

