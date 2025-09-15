​Paws Around the World: Una misión fotográfica para ayudar a los perros callejeros de Cusco #15Sep

- Publicidad -

​El fotógrafo suizo-peruano Michel Rohner y su esposo, Dillon Beckmann, han llevado su pasión por la fotografía de perros a un nuevo nivel. Su iniciativa, Paws Around the World, ahora busca transformar la realidad de los perros abandonados en la ciudad histórica de Cusco, Perú. La pareja lidera Cusco Canine Rescue, una ONG con la meta de financiar un santuario permanente para estos animales.

​Cusco, el antiguo «ombligo del mundo» y capital del Imperio Inca, es un destino turístico global. A pesar de su belleza y su estatus como Patrimonio de la Humanidad, miles de perros callejeros deambulan por sus calles, enfrentando la incertidumbre a diario.

​El proyecto de Rohner y Beckmann es un puente entre su arte y el activismo social, usando retratos fotográficos para visibilizar y recaudar fondos para esta causa. Su trabajo no solo documenta la vida de estos perros, sino que también ofrece un camino tangible para mejorar su futuro y crear un hogar seguro en el corazón de los Andes.

