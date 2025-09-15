Buscar
APOYAR

Productores agrícolas solicitan financiamientos para impulsar el sector #15Sep

El Impulso
Por El Impulso

-

NoticiasNacionales
Se necesita más financiamiento para cumplir con la demanda
- Publicidad -

Trabajo de: www.lamananadigital.com

Con el objetivo de aumentar la producción, agricultores piden ayuda financiera para cumplir con la demanda interna y exportaciones de cosechas.

- Publicidad -

Osman Quero, presidente de Fedeagro, consideró insuficiente el financiamiento actual para generar un crecimiento en las áreas de producción en el país.

Indicó que productores agrícolas hacen uso de su propio capital para continuar con las labores ante la falta de contribuciones.

«La mayoría de los insumos que se necesitan para poder desarrollar la siembra de maíz blanco y amarillo, arroz, caña, girasol, soya, las diferentes hortalizas; todo esos productos requieren de insumos que no se producen en el país y que necesariamente tienen que adquirirse desde otras latitudes. Como resultado de eso, se paga en divisas», aseveró.

Asimismo, Quero informó que la producción agrícola ha registrado una alza positiva en rubros como arroz, caña de azúcar, maíz y café.

Trabajo de: La Mañana de Falcón

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Fragata de Países Bajos refuerza el cerco naval en el Caribe cerca de aguas venezolanas #15Sep
El Impulso
El Impulso

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

Fragata de Países Bajos refuerza el cerco naval en el Caribe cerca de aguas venezolanas #15Sep

Una fragata de la Marina Real de los Países Bajos, la HNLMS Van Amstel (F831), fue avistada el domingo a menos de 6 millas náuticas del límite marítimo de Venezuela, según reportes de monitoreo naval. La nave, que zarpó desde Curazao, se suma a un creciente despliegue militar en el Caribe liderado por Estados Unidos.

#PulsoEmpresarial Análisis de la cartera del negocio

#OPINIÓN Diarios Profanos: El Pagano Paga-nini #15Sep

Estados Unidos y China llegan a un acuerdo sobre TikTok, garantizando su seguridad y un pacto «justo» #15Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.