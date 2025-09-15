VIDEO | Comerciantes y vecinos de la carrera 21 cumplen más de un mes sin electricidad #15Sep

- Publicidad -

Comerciantes y habitantes de la carrera 21 entre calles 28 y 29 denuncian que llevan más de un mes sin servicio eléctrico, luego de la explosión de un transformador que dejó sin energía a seis locales comerciales y a ocho apartamentos de un edificio residencial. La falla, ocurrida el 10 de agosto, mantiene en vilo a la comunidad, que exige una pronta respuesta de Corpoelec.

Vecinos denuncian abandono oficial

Según Maribel Hernández, residente de la zona, la situación ha sido insostenible: “Tenemos una problemática aquí desde hace 36 días. En todos los departamentos se dañaron los alimentos y hasta ahora Corpoelec no nos ha dado una solución. Vinieron, retiraron los tres transformadores y no regresaron más”.

Hernández explicó que entre los afectados hay niños, adultos mayores y personas con discapacidad que sufren especialmente por la falta de electricidad. “Esto queda totalmente oscuro en las noches y es un riesgo tanto para la seguridad como para la salud. Vivimos en condiciones inhumanas”, denunció.

Comercios paralizados y conflictos vecinales

Por su parte, María Aurora López, comerciante de la carrera 21 con calle 29, señaló que su negocio lleva casi dos meses paralizado: “Es increíble que en una zona céntrica como esta ocurra algo así. Nadie nos da respuesta. Ya ni siquiera podemos ayudar a los vecinos porque todos estamos igual de afectados”.

La falta de electricidad ha obligado a algunos locales a depender de plantas eléctricas, generando ruidos, molestias y hasta conflictos entre vecinos. “Es desesperante. La planta de un negocio cercano suena todo el día y eso también nos enferma. Cuando reclamamos, las tensiones entre la misma comunidad aumentaron”, añadió López.

Exigen pronta respuesta de Corpoelec

Los habitantes aseguran que han realizado más de 20 reportes a través de la aplicación oficial, sin obtener solución. Mientras tanto, comercios pierden clientes y familias enteras enfrentan noches de calor sin ventilación, pérdida de alimentos y dificultades para atender a personas vulnerables.

La comunidad exige que se instalen nuevos transformadores y que se restituya el servicio eléctrico lo antes posible. “Ya no aguantamos más. Esto no puede seguir así en pleno centro de la ciudad”, advirtió Hernández.

