VIDEO | El emotivo encuentro del hijo de Luis Chataing con Lionel Messi que se hizo viral #15sep

Un momento que muchos aficionados al fútbol solo pueden soñar se hizo realidad para el hijo del humorista venezolano Luis Chataing, quien tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, Lionel Messi. El conmovedor encuentro, que se viralizó en redes sociales, muestra la genuina emoción del pequeño Luis Ignacio, de 11 años, al abrazar al astro argentino en la cancha.
El video, compartido por Chataing en sus plataformas digitales, captura el instante en que varios niños se acercan a Messi. Luis Ignacio, con el dorsal 25, es el último en llegar. Al verlo, el niño no duda y se lanza a darle un fuerte abrazo al ocho veces ganador del Balón de Oro, quien responde con un gesto de cariño. Las lágrimas de asombro y felicidad del pequeño son evidentes mientras posan para una foto.
El emotivo momento no termina allí. Aún con la emoción a flor de piel, Luis Ignacio le pide al ’10’ que le firme una camiseta. Una vez con la firma, el niño corre a guardar su preciado tesoro, un recuerdo invaluable de un día que, sin duda, quedará grabado para siempre en su memoria.
