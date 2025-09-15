Buscar
VIDEO | El emotivo encuentro del hijo de Luis Chataing con Lionel Messi que se hizo viral #15sep

Nira López
-

NoticiasActualidad
Un momento que muchos aficionados al fútbol solo pueden soñar se hizo realidad para el hijo del humorista venezolano Luis Chataing, quien tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, Lionel Messi. El conmovedor encuentro, que se viralizó en redes sociales, muestra la genuina emoción del pequeño Luis Ignacio, de 11 años, al abrazar al astro argentino en la cancha.

​El video, compartido por Chataing en sus plataformas digitales, captura el instante en que varios niños se acercan a Messi. Luis Ignacio, con el dorsal 25, es el último en llegar. Al verlo, el niño no duda y se lanza a darle un fuerte abrazo al ocho veces ganador del Balón de Oro, quien responde con un gesto de cariño. Las lágrimas de asombro y felicidad del pequeño son evidentes mientras posan para una foto.

​El emotivo momento no termina allí. Aún con la emoción a flor de piel, Luis Ignacio le pide al ’10’ que le firme una camiseta. Una vez con la firma, el niño corre a guardar su preciado tesoro, un recuerdo invaluable de un día que, sin duda, quedará grabado para siempre en su memoria.

