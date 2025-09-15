- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que las Fuerzas Armadas de su país han llevado a cabo un segundo ataque cinético en aguas internacionales. La operación tuvo como blanco una embarcación supuestamente vinculada a cárteles de la droga y a «narcoterroristas» venezolanos.

Según la declaración del mandatario, la acción militar, que se desarrolló bajo la jurisdicción del Comando Sur, buscaba interceptar el transporte de narcóticos con destino a territorio estadounidense. Trump se refirió a las drogas ilícitas como «un arma mortal que envenena a los estadounidenses», subrayando la seriedad de la amenaza.

El operativo resultó en la muerte de tres individuos, descritos como presuntos combatientes, sin que se reportaran bajas entre las fuerzas de Estados Unidos. Esta acción se enmarca en la estrategia gubernamental para combatir el tráfico de drogas, al que el presidente Trump ha catalogado como una amenaza directa a la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales del país. El gobierno ha reiterado su compromiso de continuar con estas operaciones para proteger a la nación.

VIDEO | Estados Unidos ejecuta un segundo ataque cinético contra presunto barco de narcotráfico #15Sep pic.twitter.com/eY3tkFRSQt — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 15, 2025

