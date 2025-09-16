Arzobispo de Barquisimeto convoca Misa de Acción de Gracias por José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles #16Sep

- Publicidad -

El arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez, convocó este martes 16 de septiembre a una Misa Solemne de Acción de Gracias a todos los fieles, comunidades parroquiales, movimientos apostólicos, religiosos y religiosas, para celebrar la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Dicha eucaristía se realizará el 26 de octubre en el Estadio Metropolitano de Lara, a las 7:00 AM. Asimismo, extendió la invitación a todas las instituciones públicas y privadas para que participen en esta celebración.

Parroquias larenses no realizarán misas el domingo 26 de octubre

«Las eucaristías del día domingo 26 de octubre, en la mañana quedaran suspendidas en las parroquias. Se exhorta a los sacerdotes asegurar la celebración de la eucaristía de la I Víspera del Domingo, así como la celebración de la misma, el domingo por la tarde, para aquellos fieles que no podrían participar de la misa de acción de gracias», resaltó Monseñor Polito Rodríguez a través de un comunicado.

Además, el arzobispo de Barquisimeto exhortó a cada parroquia a organizar vigilias, jornadas de oración y catequesis acerca de la santidad como vocación universal, tomando como ejemplo el testimonio de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, para la preparación espiritual de la misa de Acción de Gracias.

«Esta canonización constituye un momento histórico y de profunda alegría para la Iglesia en Venezuela y, en particular, para nuestra Arquidiócesis. Que sea semilla de renovación espiritual», concluyó el comunicado.

