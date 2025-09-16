Capriles: Cerca de 200.000 docentes han abandonado las aulas de clases #16Sep

- Publicidad -

A través de su cuenta de Instagram, Henrique Capriles Radonski, diputado ante la Asamblea Nacional, se pronunció con motivo del inicio del nuevo año escolar, el cual destaca la urgencia de tomar medidas concretas ante la situación educativa actual, ilustrada bajo la frase «la verdad del inicio del año escolar en Venezuela».

En su publicación, Capriles enfatizó la necesidad de acciones prioritarias como la reactivación de programas de alimentación escolar y el aumento de salarios y beneficios para el personal docente, una necesidad crítica evidenciada en un cartel de protesta que dice «sueldo SOS ¡hambre!!» y la cifra alarmante de que «suman 1279 días sin aumento salarial».

- Publicidad -

Asimismo, subrayó la importancia de implementar ayudas económicas, como becas o subsidios, para las familias con el fin de mitigar el abandono escolar por razones económicas, un problema agravado por el hecho de que «cerca de 200.000 docentes han abandonado las aulas de clases«, según la Federación Venezolana de Maestros.

Lea también: Venezuela inicia el año escolar con viejos problemas y nuevas promesas oficiales

Precariedad de la infraestructura

Capriles también detalló la precariedad de la infraestructura escolar, señalando que «60% de las escuelas públicas de Venezuela carecen de servicios de agua y electricidad».

En su declaración, concluye con un llamado a realizar esfuerzos significativos y reales para restaurar la calidad educativa del país, la cual fue un pilar fundamental en el pasado.

Alejandra García / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí