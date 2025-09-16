Buscar
APOYAR

Inameh espera que la onda tropical 37 llegue al país el 19 y 20 de septiembre #16Sep

Pasante IMP
Por Pasante IMP

-

NoticiasNacionales
Probablemente habrá lluvia en varos estados de Venezuela
- Publicidad -

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este lunes 15 de agosto que se espera que la onda tropical 37 llegue a Venezuela entre los días 19 y 20 de septiembre.

A través de su cuenta de Instagram, el ente gubernamental detalló que el fenómeno natural se está desplazando sobre el océano Atlántico a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Además, el Inameh resaltó que en el país, actualmente, aún hay presencia de las ondas tropicales 34, 35 y 36.

- Publicidad -

Ubicación de las ondas tropicales

La onda tropical 34 se encuentra, en estos momentos, sobre el occidente del país con dirección al estado Zulia, y esto podría generar lluvias con actividad eléctrica en otros estados como Sucre, Monagas, Amazonas, Bolívar, Miranda, Aragua, Carabobo y Apure.

Asimismo, la número 35 se está desplazando por el este de la Guayana Francesa, y se estimaba que para ayer lunes 15 de septiembre provocara lluvias dispersas en varias zonas de Venezuela con vientos de 24 km/h.

Finalmente, el Inameh confirmó que la onda tropical 36 ya no está en territorio venezolano y actualmente se encuentra sobre México.

José Agustín Ibarra / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Yulimar Rojas vuelve con fuerza y clasifica a la final del Mundial de Tokio #16Sep
Pasante IMP
Pasante IMP

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.