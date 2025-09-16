Inameh espera que la onda tropical 37 llegue al país el 19 y 20 de septiembre #16Sep

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este lunes 15 de agosto que se espera que la onda tropical 37 llegue a Venezuela entre los días 19 y 20 de septiembre.

A través de su cuenta de Instagram, el ente gubernamental detalló que el fenómeno natural se está desplazando sobre el océano Atlántico a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Además, el Inameh resaltó que en el país, actualmente, aún hay presencia de las ondas tropicales 34, 35 y 36.

Ubicación de las ondas tropicales

La onda tropical 34 se encuentra, en estos momentos, sobre el occidente del país con dirección al estado Zulia, y esto podría generar lluvias con actividad eléctrica en otros estados como Sucre, Monagas, Amazonas, Bolívar, Miranda, Aragua, Carabobo y Apure.



Asimismo, la número 35 se está desplazando por el este de la Guayana Francesa, y se estimaba que para ayer lunes 15 de septiembre provocara lluvias dispersas en varias zonas de Venezuela con vientos de 24 km/h.

Finalmente, el Inameh confirmó que la onda tropical 36 ya no está en territorio venezolano y actualmente se encuentra sobre México.

José Agustín Ibarra / Pasante

