Índice Bursátil Caracas cerró en 987,62 puntos #16Sep

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 987,62 puntos con una variación de (-2,16%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.073,11 puntos (-1,82%) y el Índice Industrial cerró en 245,60 puntos (-4,58%).

Al final de la sesión, 8 acciones subieron de precio, 16 bajaron y 6 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 107.306 acciones por un monto de 3.357.335,01 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 43.498 acciones por 19.031.039,43 bolívares, para un total de 22.388.374,44 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 172.483,75 bolívares.

