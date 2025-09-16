Buscar
APOYAR

Índice Bursátil Caracas cerró en 987,62 puntos #16Sep

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

-

Índice BursátilNoticias
Índice bursátil
- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 987,62 puntos con una variación de (-2,16%), con respecto a la sesión anterior.

- Publicidad -

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.073,11 puntos (-1,82%) y el Índice Industrial cerró en 245,60 puntos (-4,58%).

Al final de la sesión, 8 acciones subieron de precio, 16 bajaron y 6 se mantuvieron estables. 

En el mercado regular se negociaron 107.306 acciones por un monto de 3.357.335,01 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 43.498 acciones por 19.031.039,43 bolívares, para un total de 22.388.374,44 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 172.483,75 bolívares.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
«Son un factor de violencia»: Ministro de Educación propone eliminar las tareas escolares #16Sep
Juan Bautista Salas
Juan Bautista Salas

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

«Son un factor de violencia»: Ministro de Educación propone eliminar las tareas escolares #16Sep

El inicio del año escolar en Venezuela está marcado por una controvertida propuesta que divide a la comunidad educativa: la posible eliminación de las tareas escolares.

Presupuesto escolar: ¿Cuánto cuesta preparar una merienda en Barquisimeto? #16Sep

#PulsoEmpresarial 1000 millones de razones para proteger tu identidad en Internet

Capriles: Cerca de 200.000 docentes han abandonado las aulas de clases #16Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.