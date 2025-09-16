Israel comienza su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza mientras miles de palestinos huyen #16Sep

- Publicidad -

Israel lanzó el martes su ofensiva en la ciudad de Gaza, prometiendo invadir una ciudad que ya está en ruinas tras casi dos años de guerra, mientras miles de palestinos huían en vehículos cargados con colchones y otras pertenencias que obstruían una carretera costera.

La operación en la mayor ciudad palestina intensificó un conflicto que ha sacudido Oriente Medio y probablemente dificultó aún más cualquier alto el fuego con Hamás. El ejército no ofreció un cronograma para la ofensiva, que busca sofocar la capacidad de combate del grupo militante, pero los medios israelíes sugirieron que podría durar meses.

- Publicidad -

Ofensiva terrestre en Gaza

«Gaza arde», declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, al comenzar la operación. Fuertes bombardeos azotaron la ciudad, y las tropas comenzaron a avanzar desde las afueras tras semanas de ataques aéreos y preparación para el nuevo asalto.

La ofensiva comenzó el mismo día en que expertos independientes comisionados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acusaron a Israel de cometer genocidio en Gaza. Israel rechazó la acusación, calificando el informe de «distorsionado y falso».

Una mujer, Saud al-Sakani, contó que su hija, su yerno y sus hijos murieron en un ataque que destruyó su casa con unas 40 personas dentro. «¡Una familia entera!», exclamó, llorando junto a sus cuerpos en la morgue del Hospital Shifa. «Muchos siguen bajo los escombros».

En una breve visita a la región, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que había “un período de tiempo muy corto en el que se puede llegar a un acuerdo” para poner fin a la guerra.

Amenazas de Irán a Israel

El nuevo ataque no impidió que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibiera otra invitación a Estados Unidos. Netanyahu declaró el martes que el presidente Donald Trump lo había invitado a la Casa Blanca el 29 de septiembre, después de que el líder israelí se dirigiera a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta será la cuarta visita de Netanyahu desde que Trump asumió el cargo en enero.

Mientras tanto, un misil disparado por rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen hizo sonar las sirenas de alerta de cohetes en Jerusalén y Tel Aviv. El ejército israelí afirmó estar trabajando para interceptar el proyectil, disparado después de que Israel llevara a cabo ataques aéreos contra la ciudad portuaria de Hodeida, controlada por los rebeldes en Yemen.

Los hutíes han disparado regularmente drones y misiles contra Israel en lo que, según afirman, es una muestra de solidaridad con los palestinos. La gran mayoría han sido interceptados o han impactado en zonas abiertas sin causar víctimas ni daños. Israel ha lanzado oleadas de ataques de represalia contra Yemen.

Palestinos huyen de la ciudad de Gaza

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo múltiples incursiones a gran escala en la ciudad de Gaza durante la guerra, causando desplazamientos masivos y gran destrucción, solo para ver a los militantes reagruparse posteriormente. Esta vez, Israel se ha comprometido a tomar el control de toda la ciudad, que, según los expertos, sufre hambruna.

Un oficial militar israelí, hablando bajo condición de anonimato de acuerdo con las directrices militares, dijo que la “fase principal” de la operación en la ciudad de Gaza había comenzado y que las tropas habían empezado a moverse.

El funcionario afirmó que el ejército israelí cree que quedan entre 2.000 y 3.000 militantes de Hamás en la ciudad de Gaza, así como túneles utilizados por el grupo. La capacidad militar de Hamás se ha visto gravemente reducida. Ahora lleva a cabo principalmente ataques de tipo guerrillero, con pequeños grupos de combatientes que colocan explosivos o atacan puestos militares antes de dispersarse.

Israel cree que unos 20 rehenes están vivos. Hamás ha declarado que solo liberará a los cautivos restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y la retirada israelí de Gaza.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí