PulsoEmpresarial 1000 millones de razones para proteger tu identidad en Internet

- Publicidad -

Las filtraciones de datos son una amenaza creciente para las empresas y una pesadilla para sus clientes. Según las últimas cifras, en 2024 se produjeron 3.158 incidentes denunciados públicamente en Estados Unidos, apenas debajo del máximo histórico. Como resultado, se tuvieron que enviar más de 1.300 millones de cartas de notificación de violación de datos a las víctimas, de las cuales más de 1.000 millones se vieron afectadas por cinco mega brechas de más de 100 millones de registros cada una. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, comenta que hay muchas otras formas de que la información personal identificable (IPI) caiga en las manos equivocadas, pero una vez que circula en la clandestinidad de la ciberdelincuencia, es sólo cuestión de tiempo que se utilice en intentos de fraude de identidad.

“Una vez que tus datos personales fueron robados, ya sea en una brecha masiva o a través de uno de los distintos métodos existentes, es probable que estos datos sean vendidos o cedidos a otros para su uso en diversos esquemas de fraude. Esto podría ir desde compras ilegales hasta la toma de control de cuentas (ATO), fraude de cuentas nuevas o esquemas de phishing diseñados para obtener información aún más sensible. En algunos casos, se mezclan datos reales con otros generados por máquinas para crear identidades sintéticas más difíciles de bloquear por los filtros antifraude.”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

- Publicidad -

¿De qué datos están en juego?

Nombres y direcciones

Números de tarjetas de crédito/pago

Números de documentos de identidad oficiales

Números de cuentas bancarias

Datos de credenciales de servicios de salud

Pasaporte o carné de conducir

Datos de acceso a cuentas personales y de empresa en Internet

El fraude de identidad se reduce a los datos, por lo que es importante comprender cómo los ciberdelincuentes consiguen la información. Si no están robando grandes cantidades de datos de terceras organizaciones, los principales vectores de ataques dirigidos contra individuos son:

Phishing/smishing/vishing: los ataques clásicos de ingeniería social pueden producirse a través de varios canales, desde el tradicional phishing por correo electrónico hasta mensajes de texto (smishing) e incluso llamadas telefónicas (vishing). El autor de la amenaza suele utilizar técnicas conocidas y probadas para engañar y conseguir que se cumplan sus órdenes, que suelen ser hacer clic en un enlace malicioso, rellenar datos personales o abrir un archivo adjunto malicioso. Entre ellas se incluyen el uso de marcas oficiales para hacerse pasar por una empresa o institución conocida, y trucos como la suplantación del identificador de llamadas o del dominio.

los ataques clásicos de ingeniería social pueden producirse a través de varios canales, desde el tradicional phishing por correo electrónico hasta mensajes de texto (smishing) e incluso llamadas telefónicas (vishing). El autor de la amenaza suele utilizar técnicas conocidas y probadas para engañar y conseguir que se cumplan sus órdenes, que suelen ser hacer clic en un enlace malicioso, rellenar datos personales o abrir un archivo adjunto malicioso. Entre ellas se incluyen el uso de marcas oficiales para hacerse pasar por una empresa o institución conocida, y trucos como la suplantación del identificador de llamadas o del dominio. Robo digital: Para hacerse con los datos de su tarjeta, los autores de la amenaza pueden insertar un código malicioso de skimming en las páginas web de un sitio popular de comercio electrónico o similar. Todo el proceso es completamente invisible para la víctima.

Para hacerse con los datos de su tarjeta, los autores de la amenaza pueden insertar un código malicioso de skimming en las páginas web de un sitio popular de comercio electrónico o similar. Todo el proceso es completamente invisible para la víctima. Wi-Fi públicas: las redes Wi-Fi públicas no seguras pueden facilitar los ataques man-in-the-middle en los que se intercepta información personal. Los hackers también pueden instalar puntos de acceso fraudulentos para recopilar datos y redirigir a las víctimas a sitios maliciosos.

las redes Wi-Fi públicas no seguras pueden facilitar los ataques man-in-the-middle en los que se intercepta información personal. Los hackers también pueden instalar puntos de acceso fraudulentos para recopilar datos y redirigir a las víctimas a sitios maliciosos. Malware: el malware Infostealer es un problema creciente tanto para usuarios corporativos como para consumidores. Puede instalarse involuntariamente a través de diversos mecanismos, como mensajes de phishing, descargas no solicitadas de sitios web infectados, juegos pirateados, anuncios de Google o incluso aplicaciones de aspecto legítimo, como falsos programas de reuniones. La mayoría de los infostealers cosechan archivos, flujos de datos, detalles de tarjetas, criptoactivos, contraseñas y pulsaciones de teclas.

el malware Infostealer es un problema creciente tanto para usuarios corporativos como para consumidores. Puede instalarse involuntariamente a través de diversos mecanismos, como mensajes de phishing, descargas no solicitadas de sitios web infectados, juegos pirateados, anuncios de Google o incluso aplicaciones de aspecto legítimo, como falsos programas de reuniones. La mayoría de los infostealers cosechan archivos, flujos de datos, detalles de tarjetas, criptoactivos, contraseñas y pulsaciones de teclas. Publicidad maliciosa: Los anuncios maliciosos pueden programarse para robar información, a veces incluso sin exigir la interacción del usuario.

Los anuncios maliciosos pueden programarse para robar información, a veces incluso sin exigir la interacción del usuario. Sitios web maliciosos: Los sitios de phishing pueden falsificarse para que parezcan auténticos, hasta el dominio. En el caso de los drive-by-downloads, basta con que el usuario visite una página maliciosa para que se inicie la instalación encubierta del malware. A menudo, los sitios web maliciosos se colocan en las primeras posiciones de los rankings de búsqueda para tener una mayor exposición, gracias a nefastas técnicas de SEO.

Los sitios de phishing pueden falsificarse para que parezcan auténticos, hasta el dominio. En el caso de los drive-by-downloads, basta con que el usuario visite una página maliciosa para que se inicie la instalación encubierta del malware. A menudo, los sitios web maliciosos se colocan en las primeras posiciones de los rankings de búsqueda para tener una mayor exposición, gracias a nefastas técnicas de SEO. Aplicaciones maliciosas: Los programas maliciosos, incluidos los troyanos bancarios y los ladrones de información, pueden camuflarse como aplicaciones legítimas, con un riesgo especialmente alto fuera de las tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play.

Los programas maliciosos, incluidos los troyanos bancarios y los ladrones de información, pueden camuflarse como aplicaciones legítimas, con un riesgo especialmente alto fuera de las tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play. Pérdida o robo de dispositivos: Si pierdes tu dispositivo y no cuentas con la protección adecuada, los hackers podrían asaltarlo en busca de datos personales y financieros.

Desde ESET comparten algunas buenas prácticas para aplicar en conjunto y evitar así que los delincuentes accedan a la información personal y financiera:

Contraseñas fuertes y únicas : Elegir una contraseña distinta para cada sitio, aplicación o cuenta, y guardarlas en un gestor de contraseñas. Activar la autenticación de doble factor (2FA) en las cuentas, de esta forma, aunque alguien obtenga la contraseña, no podrá utilizarla. La mejor opción es una aplicación de autenticación o una llave de seguridad.

: Elegir una contraseña distinta para cada sitio, aplicación o cuenta, y guardarlas en un gestor de contraseñas. Activar la autenticación de doble factor (2FA) en las cuentas, de esta forma, aunque alguien obtenga la contraseña, no podrá utilizarla. La mejor opción es una aplicación de autenticación o una llave de seguridad. Instalar software de seguridad : Esto escaneará y bloqueará aplicaciones y descargas maliciosas, detectará y bloqueará sitios web de phishing y alertará sobre actividades sospechosas, entre otras.

: Esto escaneará y bloqueará aplicaciones y descargas maliciosas, detectará y bloqueará sitios web de phishing y alertará sobre actividades sospechosas, entre otras. Ser escépticos/as: Prestar atención a las señales de advertencia del phishing: un mensaje no solicitado que insta a actuar con rapidez y que contiene enlaces o archivos adjuntos. Algunas excusas que usan para engañar son supuestos sorteos de premios con límite de tiempo o advertencias de multas si no se responde cuanto antes.

Prestar atención a las señales de advertencia del phishing: un mensaje no solicitado que insta a actuar con rapidez y que contiene enlaces o archivos adjuntos. Algunas excusas que usan para engañar son supuestos sorteos de premios con límite de tiempo o advertencias de multas si no se responde cuanto antes. Utilizar únicamente aplicaciones de sitios legítimos: App Store de Apple y a Google Play, por ejemplo, para disminuir la probabilidad de descargar aplicaciones maliciosas. Comprobar las reseñas y los permisos antes de descargarlas.

App Store de Apple y a Google Play, por ejemplo, para disminuir la probabilidad de descargar aplicaciones maliciosas. Comprobar las reseñas y los permisos antes de descargarlas. Desconfiar de las redes Wi-Fi públicas: Mantenerse alejado de las redes Wi-Fi públicas o, si se debe usar una no ingresar a cuentas sensibles mientras se esté conectado. En cualquier caso, utilizar una VPN.

Frente una filtración de información hay algunas medidas importantes a tomar de forma rápida. Como primer paso hay que comunicarlo al banco, para bloquear las tarjetas (se puede hacer a través de la mayoría de las aplicaciones bancarias), denunciar el fraude y solicitar tarjetas de sustitución. También, hacer la denuncia frente a las autoridades, principalmente la policía, y las entidades que sean pertinentes: por ejemplo si robaron la licencia de conducir la denuncia se realiza frente al organismo que la emitió. Además, cambiar las claves de acceso y, en caso de no haberlo hecho antes, activar el doble factor de autenticación (2FA).

“El fraude de identidad sigue siendo una amenaza porque es relativamente fácil obtener beneficios en el mundo cibercriminal. Al reducir las vías que pueden utilizar para extraer la información personal, podemos incomodar a nuestros adversarios y mantener nuestras propias vidas digitales a salvo y seguras.”, concluye Gutiérrez Amaya de ESET.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí