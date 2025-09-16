PulsoEmpresarial Sostenibilidad y desarrollo: el impacto de KPMG Venezuela en 2024

- Publicidad -

KPMG en Venezuela presenta el Informe de Sostenibilidad 2024, un documento que refleja los avances de la Firma en materia de gestión ambiental, social, económica y gobernanza, así como su compromiso con la transparencia, la ética y la responsabilidad en su manera de hacer negocios en el país. Elaborado de conformidad con los Estándares GRI (Global Reporting Initiative), este reporte ofrece detalles sobre la visión de la Firma, incluyendo a su gente, clientes, proveedores y comunidades.

“Con nuestro trabajo, demostramos nuestro apoyo a Venezuela mediante acciones diarias de cada departamento y función de esta Firma. Seguimos innovando y adaptándonos a los desafíos para transformar positivamente nuestro entorno y crear un futuro más sostenible y próspero para todos”, Ramón de J. Ostos D., Socio Director de KPMG en Venezuela.

Entre los aspectos más destacados del informe, se encuentran los logros basados en los cuatro pilares que estructuran la estrategia global de KPMG (Gobernanza, Personas, Planeta y Prosperidad):

Gobernanza:

Se aumentó la capacitación en habilidades digitales para nuestra gente.

Se realizaron pruebas piloto para la integración de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como: COPILOT y IQ Chat de KPMG Clara Workflow.

Se reemplazó 70% del total de equipos clasificados como desechos tecnológicos.

Personas:

54 estudiantes universitarios (27 mujeres y 27 hombres) participaron y culminaron el programa formativo pre-onbarding. Este programa es parte de la estrategia de reclutamiento y formación a jóvenes profesionales de KPMG Venezuela.

Participaron siete mentees y siete mentores en el programa de Mentorías femenino de KPMG. Como resultado de esta iniciativa, una de las mentees fue promovida a la Sociedad.

Ascendieron de cargos 75 personas (46 mujeres y 29 hombres).

Se dedicaron alrededor de 28.200 horas de formación para todos los equipos de trabajo en la Firma. Las mujeres recibieron en promedio 90,24 horas y los hombres unas 90,58 horas de formación al año.

Ingresaron 55 nuevas personas para sumarse a la plantilla de empleados (29 mujeres y 26 hombres).

Planeta:

En el año fiscal 2023-2024, la huella de carbono de KPMG Venezuela fue de 241,05 tCO2e.

Un total de 320 Kg de desechos tecnológicos fueron destinados a reciclaje.

Se logró la reducción de 34,89% del consumo de energía eléctrica.

En el Día Mundial de Limpieza de Playas y Ríos, el voluntariado de la Firma participó limpiando cuatro espacios naturales y recolectando 400 Kg de desechos, entregados a disposición segura.

Prosperidad:

El valor económico directo generado por KPMG Venezuela fue de 212,779 horas, correspondiendo 82% a la Función de Auditoría, 3% a Advisory y 15% a Impuesto y Legal.

Se llevaron a cabo 17 sesiones de la iniciativa KPMG Global CyberDay, para concientizar a estudiantes y organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de la ciberseguridad y se lograron beneficiar a 1.321 personas.

65% del personal de la Firma hace voluntariado y 66% son mujeres.

Se realizaron 2.463 horas de voluntariado.

Se benefició a 8.763 personas con el programa de Responsabilidad Social Corporativa Sumando Valor, y a 102 personas de manera directa con el programa Deja Tu Huella.

El Informe de Sostenibilidad 2024 es el resultado del esfuerzo conjunto de todo el equipo de KPMG en Venezuela y del compromiso colectivo con el propósito Inspirar Confianza y Promover el Cambio. Está disponible en la página web y redes sociales de la Firma para todos aquellos que quieran conocer más sobre sus iniciativas y su adaptación a los desafíos para transformar positivamente su entorno.

