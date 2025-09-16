Robert Redford, actor, director y patriarca del cine independiente ganador del Oscar, muere a los 89 años #16Sep

- Publicidad -

Robert Redford, el niño de oro de Hollywood que se convirtió en director ganador del Oscar, activista liberal y padrino del cine independiente bajo el nombre de uno de sus personajes más queridos, murió el martes a los 89 años.

Redford falleció en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos, según declaró la publicista Cindi Berger. No se reveló la causa de su fallecimiento.

Trayectoria vasta y de trascendencia

Después de ascender al estrellato en la década de 1960, Redford fue una de las mayores estrellas de la década de 1970 con películas como «El candidato», «Todos los hombres del presidente» y «Tal como éramos», coronando esa década con el Oscar al mejor director por «Gente corriente» de 1980, que también ganó el premio a la mejor película en 1980.

Su cabello rubio ondulado y su sonrisa juvenil lo convirtieron en el protagonista masculino más deseado, pero trabajó duro para trascender su apariencia, ya sea a través de su activismo político, su disposición a aceptar papeles poco glamorosos o su dedicación a proporcionar una plataforma para películas de bajo presupuesto.

Personajes reconocidos

Sus papeles abarcaron desde el periodista del Washington Post, Bob Woodward, hasta un montañés en «Jeremiah Johnson», pasando por un agente doble en el Universo Cinematográfico de Marvel. Entre sus coprotagonistas se encontraban Jane Fonda, Meryl Streep y Tom Cruise. Pero su compañero de pantalla más famoso fue su viejo amigo, compañero activista y bromista Paul Newman; sus películas eran una variación de su cálida y juguetona relación fuera de la pantalla.

Redford interpretó al astuto forajido junto a Newman en «Butch Cassidy and the Sundance Kid» de 1969, un éxito de taquilla que dio nombre al Instituto y festival Sundance de Redford. También colaboró ​​con Newman en «El golpe», la película ganadora del Óscar a la mejor película de 1973, que le valió a Redford una nominación a mejor actor por su papel de un joven estafador en el Chicago de los años 30.

Compromiso con la producción y dirección

Los papeles cinematográficos después de los años 70 se volvieron más esporádicos a medida que Redford se concentraba en dirigir y producir, y en su nuevo papel como patriarca del movimiento de cine independiente en las décadas de 1980 y 1990 a través de su Instituto Sundance. Pero protagonizó la película ganadora del Oscar de 1985 “Out of Africa” y en 2013 recibió algunas de las mejores críticas de su carrera como un marinero náufrago en “All is Lost”, en la que fue el único actor. En 2018, fue elogiado nuevamente en lo que llamó su película de despedida, “The Old Man and the Gun”.

“Simplemente pienso que he tenido una larga carrera de la que estoy muy satisfecho. Ha sido tan larga, desde que tenía 21 años”, dijo a The Associated Press poco antes de que se estrenara la película. “Creo que ahora que estoy entrando en mis 80 tal vez sea hora de avanzar hacia la jubilación y pasar más tiempo con mi esposa y mi familia”.

La vida temprana de Redford

Robert Redford nació como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1937 en Santa Mónica, un chico de California cuyo cabello rubio y buena semblanza facilitó su camino a través de un aprendizaje en televisión y teatro en vivo que eventualmente lo llevó a la gran pantalla.

Redford asistió a la universidad con una beca de béisbol y más tarde protagonizaría un bateador de mediana edad en “The Natural” de 1984, la adaptación de la novela de Bernard Malamud. Tenía un interés temprano en el dibujo y la pintura, luego pasó a estudiar en la Academia Americana de Artes Dramáticas, debutando en Broadway a finales de la década de 1950 y pasando a la televisión en programas como “The Twilight Zone”, “Alfred Hitchcock Presents” y “The Untouchables”.

Después de conseguir un papel principal en Broadway en “Sunday in New York”, Redford fue elegido por el director Mike Nichols en una producción de “Barefoot in the Park” de Neil Simon, más tarde protagonizando junto a Fonda la versión cinematográfica. Redford no participó en uno de los mayores éxitos de Nichols, “The Graduate”, lanzado en 1967. Nichols había a Redford para el papel que finalmente interpretó Dustin Hoffman, pero Redford parecía incapaz de relacionarse con el joven socialmente torpe que termina teniendo una aventura con una de las amigas de sus padres.

“Dije, ‘No puedes interpretarlo. Nunca puedes interpretar a un perdedor’”, reveló Nichols durante una proyección de la película en 2003 en Nueva York. “Y Redford dijo, ‘¿Qué quieres decir? Por supuesto que puedo interpretar a un perdedor’. Y yo dije, ‘OK, ¿alguna vez has fracasado con una chica?’ y él dijo, ‘¿Qué quieres decir?’ Y no estaba bromeando”.

Campeón indie, estrella mainstream

Incluso mientras Redford defendía el cine independiente de bajo presupuesto, continuó protagonizando producciones de Hollywood convencionales, logrando éxitos ocasionales como “Spy Game” de 2001, que coprotagonizó con Brad Pitt, heredero aparente del legado de Redford a quien había dirigido en “A River Runs Through It”.

Irónicamente, “The Blair Witch Project”, “Garden State”, “Napoleon Dynamite” y otras películas improvisadas que salieron de Sundance a veces hicieron más olas, y más dinero, que algunos fracasos de taquilla protagonizados por Redford como “Havana”, “The Last Castle” y “An Unfinished Life”.

Redford también apareció en varias narrativas políticas. Hizo el papel de un idealista que se postula para senador en “The Candidate” de 1972 y pronunció una de las líneas de cierre más memorables, «¿Qué hacemos ahora?” después de que su personaje logra ganar. Hizo el papel de Woodward, junto a Hoffman como Carl Bernstein, en “All the President’s Men” de 1976, la historia de los reporteros del Washington Post cuya investigación de Watergate ayudó a derrocar al presidente Richard Nixon.

Con “Lions for Lambs” de 2007, Redford regresó a la dirección en una saga de un congresista (Tom Cruise), una periodista (Meryl Streep) y un académico (Redford) cuyas vidas se cruzan por la guerra contra el terrorismo en Afganistán.

Su mayor triunfo cinematográfico llegó con su debut como director en “Ordinary People”, que venció al clásico “Raging Bull” de Martin Scorsese en los Oscar. En la película, Donald Sutherland y Mary Tyler Moore se presentan como los padres reprimidos de un joven problemático, interpretado por Timothy Hutton, en su debut en la pantalla grande. Redford fue elogiado por elegir a Moore en un papel inesperadamente serio y por su tratamiento equilibrado de los personajes, una cualidad que según Roger Ebert diferenció “la película de la sofisticada telenovela suburbana en la que fácilmente podría haberse convertido” .

Otros esfuerzos de dirección de Redford incluyeron “The Horse Whisperer”, “The Milagro Beanfield War” y “Quiz Show” de 1994, el último de los cuales también obtuvo nominaciones al Oscar a la mejor película y director. En 2002, Redford recibió un Oscar honorario, con los organizadores de la academia citándolo como “actor, director, productor, creador de Sundance, inspiración para cineastas independientes e innovadores en todas partes”.

“La idea del forajido siempre me ha resultado muy atractiva. Si miras algunas de las películas, generalmente tiene que ver con la sensibilidad del forajido, que creo que probablemente ha sido mi sensibilidad. Creo que simplemente nací con ella”, expresó Redford en 2018. “Desde que era solo un niño, siempre estaba tratando de liberarme de los límites por los que estaba atrapado, y siempre quería salir”.

