«Son un factor de violencia»: Ministro de Educación propone eliminar las tareas escolares #16Sep

El inicio del año escolar en Venezuela está marcado por una controvertida propuesta que divide a la comunidad educativa: la posible eliminación de las tareas escolares. La iniciativa planteada por el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, abrió un debate público sobre el rol de las tareas y su impacto en el núcleo familiar.
Según una publicación de Efecto Cocuyo, el ministro expresó sus «dudas sobre las tareas«, argumentando que estas generan un «gran conflicto familiar«. Señaló que muchos padres y madres que trabajan todo el día llegan a casa sin las herramientas pedagógicas para ayudar a sus hijos, lo que a menudo desemboca en situaciones de «violencia familiar».
El ministro, de acuerdo a la nota difundida, también reveló que se siente «tentado a eliminar las tareas», pero reconoció que hay quienes defienden su importancia como «un conector entre la escuela y el representante«. Ante esta dualidad, propuso buscar «otras alternativas«.
Por último, hizo un llamado a crear un grupo de estudio, consultando tanto al movimiento de familias como a las maestras de aula. La meta es debatir y construir una «ruta consensuada«, buscando una solución que beneficie a todos los actores del sistema educativo.
Alejandra García / Pasante
