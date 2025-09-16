Buscar
APOYAR

«Son un factor de violencia»: Ministro de Educación propone eliminar las tareas escolares #16Sep

Pasante IMP
Por Pasante IMP

-

DestacadosNoticiasNacionales
La iniciativa, planteada por el ministro de Educación Hector Rodriguez, abrió un debate público sobre el rol de las tareas y su impacto en el núcleo familiar.
- Publicidad -

El inicio del año escolar en Venezuela está marcado por una controvertida propuesta que divide a la comunidad educativa: la posible eliminación de las tareas escolares. La iniciativa planteada por el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, abrió un debate público sobre el rol de las tareas y su impacto en el núcleo familiar.

Lea también: FVM: Desde que fue designado el Ministro de Educación Héctor Rodríguez nunca se ha reunido con el Magisterio Nacional

- Publicidad -

Según una publicación de Efecto Cocuyo, el ministro expresó sus «dudas sobre las tareas«, argumentando que estas generan un «gran conflicto familiar«. Señaló que muchos padres y madres que trabajan todo el día llegan a casa sin las herramientas pedagógicas para ayudar a sus hijos, lo que a menudo desemboca en situaciones de «violencia familiar».

Lea también: Clases inician el 15 de septiembre: Ministro de Educación reitera llamado a cumplir con el calendario escolar 2025-2026

El ministro, de acuerdo a la nota difundida, también reveló que se siente «tentado a eliminar las tareas», pero reconoció que hay quienes defienden su importancia como «un conector entre la escuela y el representante«. Ante esta dualidad, propuso buscar «otras alternativas«.

Por último, hizo un llamado a crear un grupo de estudio, consultando tanto al movimiento de familias como a las maestras de aula. La meta es debatir y construir una «ruta consensuada«, buscando una solución que beneficie a todos los actores del sistema educativo.

Alejandra García / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Presupuesto escolar: ¿Cuánto cuesta preparar una merienda en Barquisimeto? #16Sep
Artículo siguiente
Índice Bursátil Caracas cerró en 987,62 puntos #16Sep
Pasante IMP
Pasante IMP

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

Índice bursátil

Índice Bursátil Caracas cerró en 987,62 puntos #16Sep

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 987,62 puntos con una variación de (-2,16%), con...

Presupuesto escolar: ¿Cuánto cuesta preparar una merienda en Barquisimeto? #16Sep

#PulsoEmpresarial 1000 millones de razones para proteger tu identidad en Internet

Capriles: Cerca de 200.000 docentes han abandonado las aulas de clases #16Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.