Trump asegura que Estados Unidos atacó una tercera embarcación con drogas en el Caribe #16Sep

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las fuerzas estadounidenses han interceptado tres embarcaciones de presuntos narcotraficantes venezolanos en el mar Caribe, y no dos, como había dicho previamente.

“Derribamos barcos. En realidad fueron tres, no dos, pero ustedes vieron dos”, declaró Trump a la prensa desde la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido en visita de Estado.

El mandatario respondió también a los señalamientos de Nicolás Maduro, quien lo acusó de planear una invasión contra Venezuela. “Dejen de enviar miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos”, sostuvo el republicano.

Barcos, drogas y tensiones diplomáticas

El lunes, Trump ya había informado sobre el ataque a una lancha en la que murieron tres personas que calificó de “terroristas”. Más tarde, desde el Despacho Oval, aseguró que la embarcación destruida transportaba cocaína y fentanilo.

Las declaraciones ocurren luego de que Caracas denunciara el abordaje de un “destructor” estadounidense contra una embarcación con nueve pescadores venezolanos, retenidos durante ocho horas en aguas que el gobierno de Maduro calificó como territoriales.

Escalada entre Washington y Caracas

Estos episodios ocurren en medio de la creciente escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, bajo el argumento de frenar el narcotráfico. Washington acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, lo que Caracas rechaza como una “agresión”.

Maduro aseguró el lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” y advirtió que Venezuela está “más preparada” para una eventual “lucha armada”.

