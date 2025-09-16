Venezuela inicia plan educativo para integrar la inteligencia artificial en escuelas y liceos #16Sep

- Publicidad -

Nicolás Maduro, anunció un nuevo plan educativo enfocado en la inteligencia artificial (IA).

Según una nota publicada en EL Diario el lunes 15 de septiembre, durante el inicio del año escolar 2025-2026, el mandatario informó que se implementarán clases de IA en escuelas y liceos de todo el país.

El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes aprendan a utilizar estas herramientas tecnológicas para mejorar sus conocimientos.

Maduro también reveló que el gobierno venezolano está desarrollando una «inteligencia artificial soberana y nacional». Esta IA será «alimentada por los venezolanos» y estará vinculada a la comunidad global, de acuerdo con la nota publicada en el medio.

El presidente hizo hincapié en que la nueva tecnología no debe reemplazar la lectura, instando a los jóvenes a combinar ambos para adquirir un conocimiento más completo.

Alianzas y el futuro de la IA en Venezuela

Esta no es la primera vez que Maduro se refiere a la IA. En noviembre del año pasado, ya había hecho un llamado para que el país dominara esta tecnología, destacando que su uso debería ser fundamental en todas las carreras universitarias, como medicina, ingeniería y ciencias políticas. También mencionó alianzas con países como Rusia y China para este fin.

En julio de este año, Venezuela firmó un memorando de entendimiento con la empresa china iFlytek, un acuerdo que el presidente calificó como la entrada del país a la tecnología de la IA «por la puerta grande».

Alejandra García / Pasante

