VIDEO | Tras cuatro días de su desaparición: Familia de Macario González exige fe de vida #16Sep

Macarena González, hija del exalcalde de Barquisimeto, Macario González, ha denunciado públicamente la desaparición de su padre, de 73 años de edad, quien ha estado inubicable durante cuatro días.

En un emotivo mensaje, Macarena relató el calvario de su familia en la búsqueda, la cual se ha extendido por varios centros de reclusión del estado Lara, en los que les han negado información sobre su presencia.

La familia, ante la falta de respuestas, ha iniciado denuncias formales. Fueron recibidos por la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Control Penal del estado Lara, pero se encontraron con un obstáculo en la Fiscalía Superior de Lara, donde no se les permitió formalizar la querella. Por esta razón, Macarena hizo un llamado desesperado al Fiscal General para que inicie una investigación que dé con el paradero de su padre.

Además de la preocupación por su desaparición, la familia se encuentra angustiada por el estado de salud de Macario González. Su hija reveló que es un paciente cardíaco que requiere medicación diaria para su estabilidad. Por ello, la petición principal de la familia es que se les otorgue una fe de vida de su padre y que se les autorice a entregarle sus medicamentos.

El llamado de Macarena González concluye con una súplica directa a la autoridades correspondientes: «Por favor, ciudadano fiscal, actúe«. La familia, en la incertidumbre, espera una respuesta pronta y humanitaria que ponga fin a su angustia.

