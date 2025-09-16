Buscar
APOYAR

Vinotinto Sub-17 jugará dos partidos amistosos con miras al mundial de la categoría #16Sep

Pasante IMP
Por Pasante IMP

-

NoticiasDeportes
La Vinotinto sub 17 consiguió su clasificación en el mes de abril durante el Sudamericano Sub-17 disputado en Colombia
- Publicidad -

La selección venezolana de fútbol sub-17 se enfrentará a su similar de Colombia en dos partidos amistosos en las ciudades de Cúcuta y Ocaña, con miras al mundial de la categoría que se disputará desde el 3 al 27 de noviembre en Catar.

Asimismo, estos encuentros servirán para impulsar la inclusión social en la región del Catatumbo mediante el fútbol, uno de los objetivos por parte de la Federación Colombiana de fútbol. Cabe mencionar, que los partidos se jugarán los días miércoles 17 septiembre en Cúcuta y sábado 20 de septiembre en Ocaña.

- Publicidad -

Leer más: La Vinotinto Sub-17 empata con Uruguay y consigue el pase al Mundial de Qatar

El camino al Mundial Sub-17 de los venezolanos

Los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo lograron su pase a la cita mundialista tras ganar la medalla de bronce en el Sudamericano sub-17 2025 disputado en Colombia, donde la Vinotinto enfrentó en la fase de grupos a Bolivia, Ecuador, Brasil y Uruguay. Un grupo que en el papel era muy complicado, sin embargo los venezolanos derrotaron a las selecciones de Bolivia y a Ecuador, perdieron frente a los brasileños, y tras un empate a 2 ante la selección uruguaya consiguieron su pase directo al mundial de la categoría.

También, el empate ante Uruguay les sirvió para ir directo a las semifinales del torneo, escenario que perdieron ante la anfitriona Colombia por 5 a 1. Eso los llevo a jugar el partido por el tercer lugar contra Chile, encuentro que ganaron por 3 – 0 firmando una gran actuación en el Sudamericano sub-17.

Finalmente, es importante recordar quienes serán sus rivales para el Mundial de Qatar sub 17: la Vinotinto sub 17 forma parte del Grupo E junto con Inglaterra, Haití y Egipto, y debutará el día cuatro de noviembre ante la selección inglesa.

José Agustín Ibarra / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Josnars Baduel recibió visita en el Rodeo I tras 41 días de aislamiento, denuncia su hermana #16Sep
Pasante IMP
Pasante IMP

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

Amnistía Internacional denuncia traslados de presos políticos a Yare II #16Sep

Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian el traslado de 15 detenidos de El Helicoide a Yare II.
Fernando Bocha Batista La Vinotinto

La FVF destituyó a Fernando Batista como entrenador de la Vinotinto #11Sep

Revelan la imagen oficial para la canonización de José Gregorio Hernández #12sep

Gremio docente en alerta por el inicio del año escolar en Lara #15Sep

- Publicidad -

Debes leer

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.