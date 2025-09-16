Vinotinto Sub-17 jugará dos partidos amistosos con miras al mundial de la categoría #16Sep

- Publicidad -

La selección venezolana de fútbol sub-17 se enfrentará a su similar de Colombia en dos partidos amistosos en las ciudades de Cúcuta y Ocaña, con miras al mundial de la categoría que se disputará desde el 3 al 27 de noviembre en Catar.

Asimismo, estos encuentros servirán para impulsar la inclusión social en la región del Catatumbo mediante el fútbol, uno de los objetivos por parte de la Federación Colombiana de fútbol. Cabe mencionar, que los partidos se jugarán los días miércoles 17 septiembre en Cúcuta y sábado 20 de septiembre en Ocaña.

El camino al Mundial Sub-17 de los venezolanos

Los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo lograron su pase a la cita mundialista tras ganar la medalla de bronce en el Sudamericano sub-17 2025 disputado en Colombia, donde la Vinotinto enfrentó en la fase de grupos a Bolivia, Ecuador, Brasil y Uruguay. Un grupo que en el papel era muy complicado, sin embargo los venezolanos derrotaron a las selecciones de Bolivia y a Ecuador, perdieron frente a los brasileños, y tras un empate a 2 ante la selección uruguaya consiguieron su pase directo al mundial de la categoría.

También, el empate ante Uruguay les sirvió para ir directo a las semifinales del torneo, escenario que perdieron ante la anfitriona Colombia por 5 a 1. Eso los llevo a jugar el partido por el tercer lugar contra Chile, encuentro que ganaron por 3 – 0 firmando una gran actuación en el Sudamericano sub-17.

Finalmente, es importante recordar quienes serán sus rivales para el Mundial de Qatar sub 17: la Vinotinto sub 17 forma parte del Grupo E junto con Inglaterra, Haití y Egipto, y debutará el día cuatro de noviembre ante la selección inglesa.

José Agustín Ibarra / Pasante

