La campeona venezolana Yulimar Rojas está oficialmente de regreso. La estrella del triple salto aseguró este martes su pase a la final del Mundial de Atletismo en Tokio, tras dos años de ausencia en su prueba reina debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

Rojas, de 29 años, no necesitó más que un intento para confirmar que sigue siendo la reina de la especialidad. Con un salto de 14,49 metros, superó la marca automática de clasificación (14,35 m) y garantizó su lugar en la final del próximo jueves. La venezolana celebró con un baile, besos a las gradas y una sonrisa que reflejó la emoción de su esperado regreso.

Yulimar Rojas vuelve con fuerza y clasifica a la final del Mundial de Tokio #16Sep

Dos años de espera

La última vez que la atleta compitió en triple salto fue el 16 de septiembre de 2023, cuando ganó la final de la Liga de Diamante en Eugene (EE.UU.) después de conquistar su cuarto título mundial en Budapest. El 2024, sin embargo, fue un año amargo: la grave lesión en su tendón de Aquiles la obligó a pasar por quirófano y la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de París.

Este 2025 apenas había realizado una competencia oficial, en salto largo bajo techo en Salamanca, donde registró tres intentos nulos. Ella misma confesó a la AFP que su recuperación estuvo llena de “altibajos”, lo que hace aún más simbólico este regreso triunfal.

Rivalidad latina en Tokio

En la final, Yulimar tendrá como grandes rivales a las cubanas Leyanis Pérez, actual campeona mundial bajo techo con un registro clasificatorio de 14,66 metros, y Liadagmis Povea, subcampeona bajo techo, que también avanzó con un salto de 14,44 metros.

Pérez, de apenas 23 años, llega a Tokio con el mejor registro de la temporada (14,93 metros) y será la principal amenaza para impedir que Rojas alcance su quinto título mundial consecutivo, una hazaña inédita en la historia de la disciplina.

Una final con sabor a historia

El próximo jueves, el estadio de Tokio será escenario de un duelo que promete emociones. Para Yulimar Rojas, más allá de la medalla, se trata de demostrar que está de vuelta en plenitud física y lista para prolongar su legado como la mejor triplista de todos los tiempos.

