Corpoelec denuncia segundo ataque en menos de una semana #17Sep

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) denunció este martes 16 de septiembre un nuevo ataque contra dos de las principales líneas de transmisión de 765 kV (kilovoltio), el segundo de este tipo en menos de una semana.

Mediante un comunicado, la compañía estatal señaló que se trata de una «agresión extremista» contra una «infraestructura de vital importancia para el flujo de la energía eléctrica en el país» y manifestó que el objetivo del “ataque” era privar de energía eléctrica a todo el territorio nacional.

“Esta agresión extremista busca privar al pueblo venezolano del servicio eléctrico, como parte de una estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz y la unión nacional que prevalecerá ante las amenazas externas”, reseñó.

Del mismo modo, la misiva señala que “tal como lo ha denunciado Nicolás Maduro, estos ataques constituyen una manifestación de la guerra eléctrica, promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras”.

Para finalizar, el texto indicó que “frente a estos hechos, la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras de Corpoelec y el pueblo venezolano será firme y cohesionada, demostrando una vez más su determinación ante cualquier amenaza”.

El pasado miércoles 10, la empresa denunció un ataque contra dos líneas de transmisión de 230 kV, lo que calificó también como un «sabotaje» que, dijo, se produjo en medio de una «sistemática agresión» por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela.

