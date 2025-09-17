FOTOS | De la devoción al lienzo: El Museo Divina Pastora rinde homenaje a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles #17Sep

- Publicidad -

En un acto que une la fe con la expresión artística, el Museo Arquidiocesano Divina Pastora anuncia la inauguración de su más reciente exposición, «ALMA DE VENEZUELA, ROSTROS DE SANTIDAD«. La muestra, que estará abierta al público desde el 27 de septiembre hasta el 30 de noviembre, es un sentido homenaje a los beatos Dr. José Gregorio Hernández Cisneros y la Madre Carmen Rendiles Martínez, quienes pronto serán canonizados.

La inauguración se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre a las 10:00 de la mañana en la sede del museo, en Santa Rosa. El evento servirá como un preludio a la inminente celebración de la santidad, donde 37 talentos de diferentes estados del país han plasmado su devoción y admiración por estas dos figuras emblemáticas de la historia venezolana.

«El espacio se ha transformado en un santuario de la expresión creativa, donde la devoción se materializa en diversas formas y colores«, detalla la nota de prensa del museo. La exposición ofrece una visión de la profunda conexión que el arte y la fe tienen en la cultura venezolana, mostrando una diversidad de técnicas plásticas y estilos.

El padre Johnny Suárez, director del museo, en la misma misiva, extendió una invitación a la comunidad a participar en este evento. «Que este encuentro con el arte sagrado sea un preludio de la inmensa alegría y la profunda celebración que nos espera. Que fortalezca aún más nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra admiración por estos dos venezolanos que nos llenan de orgullo y nos guían con su ejemplo», afirmó.

La lista de artistas participantes incluye a creadores de Zulia, Lara, Mérida, Caracas, Carabobo y Yaracuy, demostrando un compromiso nacional con la celebración de la vida y el legado de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

