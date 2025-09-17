Buscar
FVM: Inicio de año escolar con baja asistencia estudiantil #17Sep

Por Nira López

NoticiasNacionales
El nuevo año escolar 2025-2026 ha comenzado con una baja asistencia de estudiantes en las escuelas de Caracas y otras regiones del país, según denunció la Federación Venezolana de Maestros (FVM). Belkys Bolívar, secretaria ejecutiva de la federación, señaló que esta situación, aunque habitual al inicio de cada período, es preocupante.

Bolívar explicó que la baja afluencia de alumnos contrasta con la alta presencia de padres y representantes que, en estos primeros días, acuden a los planteles para completar el proceso de inscripción. Sin embargo, en muchos casos, los estudiantes que sí asistieron fueron devueltos a sus hogares en el turno de la mañana, ya que no se habían planificado actividades académicas o de motivación.

«Generalmente, la mañana marca lo que va a suceder en la tarde. Si en la mañana fue muy baja la asistencia, en la tarde será más alta», comentó Bolívar, basándose en la información proporcionada por dirigentes sindicales, docentes y trabajadores de la educación en todo el país.

