Buscar
APOYAR

Índice Bursátil Caracas cerró en 972,05 puntos #17Sep

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

-

Índice BursátilNoticias
Índice Bursátil
Índice Bursátil
- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 972,05 puntos con una variación de 15,57 puntos (-1,58%), con respecto a la sesión anterior.

- Publicidad -

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.040,44 puntos, con una variación absoluta de 32,67 puntos (-1,58%) y el Índice Industrial cerró en 241,72 puntos (-1,58%).

Al final de la sesión, 6 acciones subieron de precio, 10 bajaron y 14 se mantuvieron estables. 

En el mercado regular se negociaron 108.307 acciones por un monto de 4.481.246,15 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 1.973.794 acciones por 90.415.897,25 bolívares, para un total de 94.897.143,40 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 43.186.747,74 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 584.899.924,49 bolívares.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Guillermo Palacios: Si se combate la corrupción en salud debe hacerse lo mismo con el proyecto Yacambú–Quíbor #17Sep
Juan Bautista Salas
Juan Bautista Salas

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

VIDEO | Ciclistas de la Vuelta a Venezuela recorren el estado Lara #11Sep

La LVII edición de la Vuelta a Venezuela, un evento avalado por la Unión Ciclística Internacional (UCI), continúa su recorrido a través del territorio...

Trump anunció que fue detenido el presunto responsable del asesinato del activista Charlie Kirk #12Sep

Mantenimiento vehicular en Barquisimeto: Un presupuesto que va más allá del bolsillo #11Sep

Japón, un país de centenarios: La población mayor de 100 años sigue creciendo #17Sep

- Publicidad -

Debes leer

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.