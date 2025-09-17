Índice Bursátil Caracas cerró en 972,05 puntos #17Sep

- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 972,05 puntos con una variación de 15,57 puntos (-1,58%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.040,44 puntos, con una variación absoluta de 32,67 puntos (-1,58%) y el Índice Industrial cerró en 241,72 puntos (-1,58%).

Al final de la sesión, 6 acciones subieron de precio, 10 bajaron y 14 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 108.307 acciones por un monto de 4.481.246,15 bolívares y en el mercado a plazo se transaron 1.973.794 acciones por 90.415.897,25 bolívares, para un total de 94.897.143,40 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 43.186.747,74 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 584.899.924,49 bolívares.

