INTT adelanta operativos de trámites vehiculares en varios estados del país #17Sep

La atención directa y la emisión de trámites vehiculares en diversas comunidades del país, garantizara el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) durante la semana comprendida entre el 15 y el 19 de septiembre, como parte de las jornadas especiales de servicio al pueblo, revela la institución oficial que viene adelantando este operativo.

En efecto desde el pasado lunes 15 de septiembre, la jornada se llevó a cabo en el municipio Ospino, específicamente en la Escuela Trinidad, frente a la Plaza Bolívar de la localidad.

El martes 16 se activaron cuatro operativos: dos en el estado Monagas, en el Concejo Municipal de Sotillo y en el sector La Muralla del municipio Maturín; uno en el estacionamiento de la Oficina del INTT en San Fernando de Apure; y otro en la sede de la Alcaldía de Churuguara.

Este miércoles 17, el INTT esta presente en los siguientes puntos:

• Club Zumaque (PSUV), ubicado en la avenida principal con 3ra transversal Campo Lagunillas, Ciudad Ojeda.

• Plaza Miranda, Guanta, estado Anzoátegui.

• Terminal de Pasajeros de Casanay, estado Sucre.

• Sede del PSUV en la Plaza Bolívar de San Carlos, estado Cojedes.

• Plaza Bicentenaria de Maracay, estado Aragua.

• Casa del PSUV, Guacara, estado Carabobo.

• Casa de la Cultura Juan Miguel Roo, estado Yaracuy.

El jueves 18 se desarrollarán cuatro operativos: el primero en el Consejo Comunal del municipio Fernández Feo, del estado Táchira; el segundo en el municipio Ospino, en el Liceo La Corteza, estado Portuguesa; el tercero en la Plaza del Estudiante de Maracay, estado Aragua; y el cuarto en el Concejo Municipal de Puerto Cabello, estado Carabobo.

Para cerrar la semana, el viernes 19 de septiembre, la jornada se realizará en Tinaquillo, estado Cojedes, en la sede del PSUV de la localidad Vegas de Tamanaco.

Estas acciones reafirman el compromiso del INTT con la legalidad, la seguridad vial y la atención ciudadana, consolidando su presencia activa en todo el territorio nacional a través de estos operativos.

