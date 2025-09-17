Músicos venezolanos brillan en las nominaciones a los Latin Grammy 2025 #17Sep

- Publicidad -

Bad Bunny lidera las nominaciones a los Latin Grammy de este año, pero un grupo de artistas venezolanos también destacan obteniendo importantes postulaciones en la 26ª edición de los premios que otorga la Academia Latina de la Grabación.

Según una nota de El Nacional, la cantautora Joaquina y la artista Elena Rose encabezan esta notable representación con cuatro nominaciones cada una. Ambas compiten en categorías de gran peso, como Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

Reconocimientos individuales

Joaquina, quien a sus 21 años ya ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2023, está nominada a Mejor Canción Pop/Rock por “no llames lo mío nuestro” y a Mejor Canción Cantautor por “Aeropuerto”.

Elena Rose también es reconocida en varias categorías, incluyendo Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Orión” y Canción del Año por su trabajo como compositora en “Palmeras en el jardín” de Alejandro Sanz.

Músicos venezolanos con múltiples nominaciones

Otros talentos venezolanos también se destacan con más de una mención. Rawayana, Lasso, Alleh, Akapellah y el maestro Gustavo Dudamel son reconocidos con dos nominaciones cada uno.

Rawayana fue nominado a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Veneka” (junto a Akapellah ) y a Mejor Canción Tropical por “Venga lo que venga” (con Fonseca).

fue nominado a por “Veneka” (junto a ) y a por “Venga lo que venga” (con Fonseca). Akapellah también logró una nominación a Mejor Canción de Rap/Hip Hop por “Parriba”, una colaboración con el argentino Trueno.

también logró una nominación a por “Parriba”, una colaboración con el argentino Trueno. Lasso , por su parte, compite en las categorías Mejor Álbum Pop/Rock por su trabajo Malcriado y Mejor Canción Pop/Rock por su tema “Lucifer”.

, por su parte, compite en las categorías por su trabajo Malcriado y por su tema “Lucifer”. Gustavo Dudamel fue reconocido en las categorías de música clásica por su álbum Revolución Diamantina.

Otras menciones importantes

El rapero Big Soto fue postulado en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop por “El favorito de mami”, que interpreta junto a Eladio Carrión.

La agrupación C4 Trío figura en la nueva categoría Mejor Canción de Raíces por “Aguacero”, en la que colaboran con Luis Enrique.

Finalmente, Alleh y Yorghaki fueron nominados a Mejor Nuevo Artista y Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por su canción “Capaz”.

Las nominaciones de este año confirman a Bad Bunny con 12 candidaturas, seguido de cerca por el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, ambos con diez menciones.

Los premios Latin Grammy se celebrarán el próximo 13 de noviembre en Las Vegas.

Alejandra García / Pasante

