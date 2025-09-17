Buscar
ONG denuncian desaparición forzada de Pedro Hernández: era víctima de acoso judicial #17Sep

El Impulso
Por El Impulso

-

NoticiasNacionales
Organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria y desaparición forzada del defensor de los derechos humanos Pedro Hernández la tarde del 16 de septiembre en la población de Aroa, capital del municipio Bolívar del estado Yaracuy.

La oenegé Realidad Helicoide responsabilizó a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por la detención del activista. A través de una publicación en sus redes sociales señaló que sus familiares desconocen su paradero.

Exigieron la libertad de Hernández y aseguraron que «Venezuela vive bajo un terrorismo de Estado donde nadie está a salvo».

La organización Caleidoscopio Humano alertó sobre la situación de desaparición forzada en la que se encuentra el joven y destacó que Hernández había denunciado en 2020 ser víctima de acoso judicial por la labor que realiza en defensa de los derechos humanos.

Pedro Hernández es integrante de la ONG Campo y activista social del municipio Bolívar y otras zonas rurales de Yaracuy.

De acuerdo con la organización Foro Penal, hasta el 8 de septiembre en Venezuela hay 823 presos políticos, de los cuales 45 están en condición de desaparición forzada.

Trabajo de Tal Cual

Enviado especial por Trump a Venezuela: «Aún podemos tener un acuerdo, creo en evitar la guerra" #17Sep
