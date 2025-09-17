ONG denuncian desaparición forzada de Pedro Hernández: era víctima de acoso judicial #17Sep

- Publicidad -

Trabajo de www.talcualdigital.com

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria y desaparición forzada del defensor de los derechos humanos Pedro Hernández la tarde del 16 de septiembre en la población de Aroa, capital del municipio Bolívar del estado Yaracuy.

La oenegé Realidad Helicoide responsabilizó a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por la detención del activista. A través de una publicación en sus redes sociales señaló que sus familiares desconocen su paradero.

Exigieron la libertad de Hernández y aseguraron que «Venezuela vive bajo un terrorismo de Estado donde nadie está a salvo».

La organización Caleidoscopio Humano alertó sobre la situación de desaparición forzada en la que se encuentra el joven y destacó que Hernández había denunciado en 2020 ser víctima de acoso judicial por la labor que realiza en defensa de los derechos humanos.

Pedro Hernández es integrante de la ONG Campo y activista social del municipio Bolívar y otras zonas rurales de Yaracuy.

De acuerdo con la organización Foro Penal, hasta el 8 de septiembre en Venezuela hay 823 presos políticos, de los cuales 45 están en condición de desaparición forzada.

#URGENTE | Denunciamos que el defensor de derechos humanos, Pedro Hernández, fue secuestrado por la Policía Nacional Bolivariana.



Se encuentra desaparecido, sus familiares desconocen sobre su paradero.



Venezuela vive bajo un TERRORISMO DE ESTADO donde nadie está a salvo.… pic.twitter.com/XSFyJ0eetF — Realidad Helicoide (@RHelicoide) September 16, 2025

Trabajo de Tal Cual

