ONU denuncia como «Ejecuciones Extrajudiciales» ataques de EEUU en el Caribe #17Sep

Nira López
Nira López

-

NoticiasInternacionales
Naciones Unidas ha calificado los recientes ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el mar Caribe como «ejecuciones extrajudiciales». En un comunicado emitido por relatores especiales del organismo, se condenaron los ataques que resultaron en la muerte de al menos 14 personas.

Los expertos de la ONU enfatizaron que el derecho internacional prohíbe a los gobiernos asesinar directamente a sospechosos de narcotráfico, y en su lugar, deben priorizar la detención y el procesamiento judicial. Según la ONU, los incidentes podrían constituir un uso ilegal de la fuerza, violando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho marítimo internacional, que prohíbe ataques no provocados a embarcaciones.

El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó la necesidad de «respetar absolutamente el derecho internacional», aunque señaló que aún no cuenta con información suficiente sobre los ataques.

En respuesta a la justificación de la Casa Blanca, que vinculó una de las embarcaciones con la banda criminal Tren de Aragua, la ONU ha advertido que no existen pruebas que respalden una «invasión» criminal hacia Estados Unidos.

El organismo reiteró que el uso unilateral de la fuerza en el extranjero para combatir el narcotráfico o el terrorismo viola la soberanía de otras naciones. A pesar de los llamados de la ONU, EEUU ha manifestado su intención de continuar con el despliegue militar, alegando que las autoridades venezolanas están involucradas en el narcotráfico, acusación que ha sido negada por el gobierno de Maduro.

