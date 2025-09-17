OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: “Somos una organización coherente” #17Sep

- Publicidad -

La coherencia es la conexión lógica y la relación de sentido entre las partes de un todo, ya sea un texto, un discurso, una acción, una persona o una organización. Se refiere a la unidad temática, la ausencia de contradicciones y la consecución de ideas o comportamientos que se mantienen alineados con un propósito central. Una organización es coherente en su actitud, si sus integrantes guardan relación entre sí y contribuyen a un significado general comprensible, al igual que en una persona, en una institución se manifiesta como congruencia entre sus acciones y sus principios.

La coherencia es lo que da sentido a la fidelidad, a la honestidad, a la sinceridad y a otros tantos valores que van relacionados

Una actitud coherente se caracteriza por la alineación y concordancia entre los pensamientos, sentimientos y acciones de una o varias personas, actuando de manera consistente con sus principios y valores. Actuar con coherencia implica que las acciones reflejan lo que realmente se valora, generando una sensación de integridad y autenticidad, en lugar de ceder a las presiones externas o seguir la corriente por determinados intereses.

Características de una actitud coherente:

Alineación de pensamientos, sentimientos y acción: lo que las personas piensan, sienten y hace que se actúe en armonía.

Principios y valores: Nuestras acciones se basan en los principios y valores que nuestros integrantes consideran importantes para ser aplicados en nuestras actividades.

Autenticidad: hemos actuado con coherencia con nuestra “Visión y Misión” sin contradicciones o medias tintas, somos fieles a los nuestros principios y valores.

Lógica y congruencia: Desde nuestra fundación ha existido una conexión lógica entre lo que profesamos y lo que hemos demostrado con nuestras acciones.

Compromiso personal: Nos comprometimos con nosotros mismos y hemos cumplido con nuestros propios valores, por ser una organización inédita además somos ejemplo para otras organizaciones.

¿Por qué es importante la coherencia?

Porque permite sentir una satisfacción genuina al alcanzar metas que reflejan los valores que profesamos. Crea una unidad sin contradicciones internas, fortaleciendo la sensación de ser una institución íntegra. El accionar de acuerdo con nuestros principios y valores conduce a una mayor sensación de bienestar grupal, de…

¡LA SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO!

La actitud coherente nos ha generado la confianza demostrada, puesta en nosotros, por nuestros conciudadanos y en más de cincuenta y tres organizaciones que han llegado a formar parte de la Red. La confianza plena tanto dentro de la Red, como en las demás organizaciones y entre los ciudadanos que han valorado favorablemente la existencia de la Red.

A pesar de las dificultades enfrentadas, hemos desarrollado una actitud coherente que hemos evaluado frecuentemente. Auto-examinándonos para asegurar la alineación entre nuestras actividades y los objetivos que nos hemos trazado.

Siempre hemos tomado decisiones conscientes basadas en lo que realmente importa y valoramos. Priorizando las acciones que reflejen y conlleven a la solución de problemas de orden público, con el único objetivo de ser útil a nuestros conciudadanos.

Actuar sin aceptar la presión de lo que otros esperan o piensan, manteniendo siempre nuestra autenticidad, pues dentro de la Red, contamos instituciones que congregan profesionales y técnicos plenamente capacitados y altruistamente dispuestos a serle útil a nuestro terruño y más allá de nuestras fronteras.

De todos es sabido que Venezuela, la “Tierra de Gracia” que ha sido comparada con el Edén, está tratando de superar una de sus horas más menguadas, es por ello que nuestra institución se yergue ante las dificultades y debe estar presta a colaborar con la recuperación del país, sobre todo en lo que a economía y problemas sociales se refiere…

¡NUESTRAS RAÍCES ESTÁN COHERENTEMENTE VIVAS!

Maximiliano Pérez Apóstol

