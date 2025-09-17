Buscar
Producción de petróleo en Venezuela aumentó en el mes de agosto #17Sep

NoticiasEconomiaNacionales
La producción de petróleo en el país superó el millón de barriles diarios
El Gobierno nacional aseguró que Venezuela logró aumentar su producción de petrolera durante el mes de agosto a un promedio de 1.098.000 barriles diarios.

Este incremento en la producción petrolera representa un crecimiento de 14.000 barriles diarios adicionales a comparación del mes de julio, consolidando un volumen superior al millón de barriles por día a lo largo de 2025, esto según datos publicados por el Gobierno venezolano.

Sin embargo, distintas fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) mencionan que la producción de petrolera de nuestro país se encuentra por debajo del millón de barriles diarios.

Estas fuentes estiman la extracción en 936.000 b/d, solamente 13.000 más que en julio. Si se compara con el mes de diciembre de 2024, la producción venezolana creció 100 mil barriles diarios, acumulando un aumento de 71.000 barriles diarios en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar los 1.069.000 b/d en junio.

Precios del crudo venezolano

A pesar del incremento en la producción del petróleo, los precios del crudo Merey de 16 grados API, un tipo de petróleo crudo venezolano pesado y diluido, se ubicaron en 56,22 dólares por barril en agosto, 1,92 dólares menos que el mes anterior, y 13,51 dólares por debajo del promedio de la cesta Opep.

En este año 2025, el precio promedio del crudo venezolano fue de 59,03 dólares por barril, 13,99 % inferior al registrado en 2024. Finalmente, la actividad exploratoria se mantiene en mínimos históricos, lo que evidencia que la producción continúa muy por debajo de su potencial pese a los incrementos recientes.

José Agustín Ibarra / Pasante

